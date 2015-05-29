Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,734 Благодарностей: 1,056 Записей в блоге: 7 КП: 0.371

BI: Microsoft решила сократить ещё 700 сотрудников по всему миру

Доброго времени, друзья!



С интересом сообщаю вам, что Microsoft собирается в очередной раз уменьшить коллектив компании по всему миру, и на этот раз собирается уволить около 700 сотрудников, как пишет Business Insider ссылаясь на собственные источники. Такими суровыми методами компания намерена оптимизировать рабочие процессы.



Как говорят источники BI, об этом глобальном сокращении официально объявят 26 января 2017 года, в ходе квартального отчёта. Увольнения не будут конкретно направлены на какое-то конкретное подразделение и затронет все направления работы во всех странах где есть подразделения компании.



Это вряд ли окажет большое влияние на общий штат Microsoft, который насчитывает около 113 тысяч человек, однако сообщения о постоянных сокращениях оказывают давление на сотрудников компании, отмечает BI. В последний раз корпорация объявляла о сокращениях в июне 2016 года, тогда было анонсировано увольнение 2850 человек. Большинство из них уже покинули свои рабочие места.



C помощью таких сокращений нескольких сотен человек Microsoft не ставит для себя цели снизить расходы в конкретных подразделениях, добавили источники BI. По их словам, таким образом компания обновляет штат в различных отделах, чтобы найти людей, которые, например, могли бы сменить позицию и применить свои навыки наиболее оптимальным для компании способом.



Microsoft обычно предлагает сокращённым сотрудникам около 60 дней, чтобы найти для себя работу на другой позиции в компании, а также выплачивает зарплату в течение двух дополнительных недель за каждые отработанные в корпорации полгода, сказал один из источников BI. Сейчас в Microsoft открыто около 1,6 тысяч вакансий, указывает издание.



Под руководством Сатьи Наделлы, который занял пост гендиректора Microsoft в феврале 2014 года, компания провела несколько сокращений штата. В 2015-2016 годах она уволила в общей сложности более 7 тысяч человек (в основном из подразделения по созданию мобильных телефонов), а в середине 2014 года провела самоё большое сокращение штата, уменьшив количество рабочих мест на 18 тысяч.



Что думаете о выше изложенном, друзья? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!С интересом сообщаю вам, что Microsoft собирается в очередной раз уменьшить коллектив компании по всему миру, и на этот раз собирается уволить около 700 сотрудников, как пишет Business Insider ссылаясь на собственные источники. Такими суровыми методами компания намерена оптимизировать рабочие процессы.Как говорят источники BI, об этом глобальном сокращении официально объявят 26 января 2017 года, в ходе квартального отчёта. Увольнения не будут конкретно направлены на какое-то конкретное подразделение и затронет все направления работы во всех странах где есть подразделения компании.Это вряд ли окажет большое влияние на общий штат Microsoft, который насчитывает около 113 тысяч человек, однако сообщения о постоянных сокращениях оказывают давление на сотрудников компании, отмечает BI. В последний раз корпорация объявляла о сокращениях в июне 2016 года, тогда было анонсировано увольнение 2850 человек. Большинство из них уже покинули свои рабочие места.C помощью таких сокращений нескольких сотен человек Microsoft не ставит для себя цели снизить расходы в конкретных подразделениях, добавили источники BI. По их словам, таким образом компания обновляет штат в различных отделах, чтобы найти людей, которые, например, могли бы сменить позицию и применить свои навыки наиболее оптимальным для компании способом.Microsoft обычно предлагает сокращённым сотрудникам около 60 дней, чтобы найти для себя работу на другой позиции в компании, а также выплачивает зарплату в течение двух дополнительных недель за каждые отработанные в корпорации полгода, сказал один из источников BI. Сейчас в Microsoft открыто около 1,6 тысяч вакансий, указывает издание.Под руководством Сатьи Наделлы, который занял пост гендиректора Microsoft в феврале 2014 года, компания провела несколько сокращений штата. В 2015-2016 годах она уволила в общей сложности более 7 тысяч человек (в основном из подразделения по созданию мобильных телефонов), а в середине 2014 года провела самоё большое сокращение штата, уменьшив количество рабочих мест на 18 тысяч.

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