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Реальный размер пенсий снизится только для работающих

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Старый Сегодня, 14:38
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,271
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Реальный размер пенсий снизится только для работающих

В ближайшие несколько лет реальный размер пенсий для неработающих пенсионеров снижаться не будет. Об этом заявил вице-спикер Совфреда Галина Карелова, занимающаяся социальными вопросами.

Накануне министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде "Единой России" заявил, что реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Он объяснил это тем, что пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Таким образом, гражданин может получить пенсию в повышенном размере с учетом индексаций при прекращении работы.

По словам Кареловой, Топилин говорил о "средней температуре по палате" с учетом работающих пенсионеров.
Цитата:
"Но он (Топилин) же дополнил свое заявление тем, что нам необходимо вместе найти пути для того, чтобы уровень жизни пенсионеров только повышался", —
напомнила она, добавив, что средства можно будет изыскать при развитии экономики.

Сенатор заверила, что "Единая Россия" будет работать в этом направлении, передает ТАСС.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 15:09
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 334
Благодарностей: 27
КП: 0.063
Re: Реальный размер пенсий снизится только для работающих
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
что реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Он объяснил это тем, что пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года.
Извините, не поняла формулировку. Я работающий пенсионер. Моя пенсия не снижается также как и у неработающих, но она не увеличивается в период трудовой деятельности, так как не индексируется. Галина Карелова что-то не верно объясняет.
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GalinkaP на форуме  
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