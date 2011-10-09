Реальный размер пенсий снизится только для работающих

В ближайшие несколько лет реальный размер пенсий для неработающих пенсионеров снижаться не будет. Об этом заявил вице-спикер Совфреда Галина Карелова, занимающаяся социальными вопросами.
Накануне министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде "Единой России" заявил, что реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться. Он объяснил это тем, что пенсии работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Таким образом, гражданин может получить пенсию в повышенном размере с учетом индексаций при прекращении работы.
По словам Кареловой, Топилин говорил о "средней температуре по палате" с учетом работающих пенсионеров.
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"Но он (Топилин) же дополнил свое заявление тем, что нам необходимо вместе найти пути для того, чтобы уровень жизни пенсионеров только повышался", —
напомнила она, добавив, что средства можно будет изыскать при развитии экономики.
Сенатор заверила, что "Единая Россия" будет работать в этом направлении, передает ТАСС.