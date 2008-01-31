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Как провинциал развеял миф, что в Москве всё дорого

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Старый Сегодня, 14:28
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Как провинциал развеял миф, что в Москве всё дорого


В "Живом журнале" блогер под ником SHRI_BOOMER опровергает устоявшийся в России миф о том, что в Москве прямо всё так дорого. Сам он из Калининграда и в Москве живет уже 4-й месяц и он утверждает, что нет - не всё.

В целом его впечатление такое, что всё не так уж плохо как думают сейчас многие люди со стороны. Можно начать с тех же московских продуктовых рынков - цены там дешевле, а ассортимент больше, чем в его Калининграде. То же самое можно сказать и о продуктовых магазинах. Конечно, если обходить стороной недешевую сеть "Азбука вкуса", то в таких торговых сетях как: "Пятёрочка", "Лента", "Ашан", "Магнит" можно порой наблюдать просто "смешные цены" или ловить акции. И хоть эти акции не так часты, но и не редки точно.

Практически всё то же самое касается одежды и прочих разных вещей. Впрочем, конечно же надо знать места, где всё это можно купить не переплатив лишнего и в Москве они безусловно, имеются.

Москва почувствовав, что не задирая цены до небес, то можно в таком случае совсем неплохо зарабатывать на большом обороте, уже не отпускает от себя эту сладкую "плюшку" или крючок.

Блогер тут же приводит реальные примеры и это касается многочисленных кафе и ресторанов Москвы. За пару месяцев он успел посетить большинство из них и утверждает, что будь то "Турандот", "Торро Гриль", "Кофемания" или та же "Чайхона No 1", то средний чек всегда был у него выходил ниже калинградского на 50-100 руб., то есть брал столько же как в родном для себя городе, но в Москве он всё же платил меньше. Его вообще до глубины души поразил тот факт, что в будний день, в 2 часа дня, в недорогой мясной ресторан "Торро Гриль" стоит очередь и когда он вместе 2 своими спутниками попали в него, то за троих они отдали 5 000 руб., при этом им подали 2 бутылки неплохого вина, а мясными блюдами они просто объелись. Также его поразили невысокие цены на грузинские хинкали в ресторане (тоже кстати, грузинском) на Арбате и там он их брал за 45 руб., штука. Хотя Арбат признан дорогим по ценам местом в Москве, но однако ж...

Также блогера удивляют стоимость поездок на транспорте и в такси, ведь например, сейчас чтобы добраться от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево надо отдать 500 руб., а на такси можно договориться и за 950 руб. Сервисы Uber, Gett и Yandex-taxi конкуренцией между собой довольно ощутимо сбивают цену на этом рынке.

Проездная карта "Тройка" позволяет за 2000 руб. в месяц ездить на общественном транспорте столько сколько угодно, правда там надо успевать укладываться в определенные временные рамки, но в течение 90 минут можно успеть сменить бесплатно несколько видов транспорта, при этом не заплатив с карты лишнего.

Единственно, из дорогого можно отметить, так это съемное жилье и хотя тут цены тоже в своё время упали, но в провинции снимать, конечно, дешевле. Хотя и тут можно сильно сэкономить, если, к примеру скооперироваться и жить в одной комнате вдвоем, а может и большим числом жильцов. Но это уже на "любителя" - главное ведь, чтобы человек к тебе в соседи по жилью хороший попался.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/588486d3b0e5b
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:33.
OPLOTT вне форума  
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