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Оплатить проезд в транспорте можно будет с помощью фитнес-трекера

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Старый Сегодня, 14:21
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Имя: Максим
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Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
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Оплатить проезд в транспорте можно будет с помощью фитнес-трекера

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю, вам, что у пользователей общественным транспортом Сингапура скоро будет возможность для оплаты проезда, с помощью фитнес-трекера, где есть функция NFC или смарт-часов, которые соединены с проездной картой EZ-Link. Эти современные девайсы смогут легко обеспечить «надежную, удобную и быструю» бесконтактную плату за проезд не только в общественном транспорте, а и практически во всех общественных заведениях и торговых центров, где есть возможно бесконтактной оплаты.

Линейка носимых на руке девайсов от EZ-Link Wearables включает в себя фитнес-трекер Batman v Superman Fitness Tracker X EZ-Link, а также смарт часы Garmin Vivosmart HR, что были созданы благодаря совместной работе с корпорацией-гигантом в сфере GPS-технологий - Garmin.

Трекер Batman v Superman Fitness Tracker должен выйти в продажу с 24 января 2017 года, его стоимость будет от 42 долларов, а часы Garmin Vivosmart HR уже будут доступны в конце марта во всех крупнейших магазинах Сингапура.

Как по мне это очень удобное нововведение, которое рано или поздно распространиться по всему миру! Сингапур кстати является новатором очень многих стартапов и новинок в IT сфере. Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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