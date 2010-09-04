Эксперты ЕЦБ повысили прогнозы по инфляции в еврозоне

Уровень инфляции в еврозоне в 2017 году составит 1,4%, в 2018 году – 1,5%, а в 2019 году — 1,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса экспертов, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Эти оценки выше, чем ожидалось ранее. По данным предыдущего опроса прогнозировалось, что рост инфляции в 2017 году составит 1,2%, а в 2018 году — 1,4%.
Изменение прогнозов в значительной степени связано с увеличением цен на нефть. При этом долгосрочный прогноз по инфляции до 2021 года остается неизменным — на уровне 1,8%.
Прогноз роста ВВП в 2017 году повышен до 1,5% с 1,4%, как ожидалось ранее. Также прогнозируется, что к 2021 году экономика еврозоны вырастет до 1,6%.
Эксперты ожидают, что уровень безработицы в регионе будет по-прежнему снижаться. В 2017 году он составит 9,5%, в 2018 году — 9,2%, в 2019 году — 8,9%, а до 2021 года упадет до 8,5%.
На прошедшем заседании ЕЦБ, 19 января, регулятор принял решение оставить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Ставка рефинансирования остается на уровне 0,00%, ставка по маржинальным кредитам на уровне 0,25%, и ставка по депозитам на уровне минус 0,4%.
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