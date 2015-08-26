ПАММ-счет master-fx.ru USD: 148914 (Альфа-Форекс)
Дата создания ПАММ-счета:
15.01.2017
Валюта ПАММ-счета:
USD
Начальный капитал управляющего:
5 000 USD
Краткая информация об управляющем:
опыт торговли более 5 лет
Торговый период:
1 день
Вознаграждение управляющего:
40%
Дополнительное условие вознаграждения управляющего:
30% при сумме инвестиции от 10 000 USD.
Минимальная сумма инвестирования:
10 USD
Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете:
торговля основными парами
Контактная информация управляющего: http://master-fx.ru
, info@p.master-fx.ru
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