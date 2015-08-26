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ПАММ-счет master-fx.ru USD: 148914 (Альфа-Форекс)

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Старый Сегодня, 14:17
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 454
Благодарностей: 240
КП: 0.075
ПАММ-счет master-fx.ru USD: 148914 (Альфа-Форекс)
ПАММ-счет master-fx.ru USD: 148914 (Альфа-Форекс)


Дата создания ПАММ-счета: 15.01.2017
Валюта ПАММ-счета: USD
Начальный капитал управляющего: 5 000 USD
Краткая информация об управляющем: опыт торговли более 5 лет
Торговый период: 1 день
Вознаграждение управляющего: 40%
Дополнительное условие вознаграждения управляющего: 30% при сумме инвестиции от 10 000 USD.
Минимальная сумма инвестирования: 10 USD
Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете: торговля основными парами
Контактная информация управляющего: http://master-fx.ru, info@p.master-fx.ru
Ссылка на мониторинг myfxbook: www.myfxbook.com
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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