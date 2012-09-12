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Microsoft запатентовала складывающийся планшет
Устройство может выступать в роли и смартфона, и планшета.
Компания Microsoft запатентовала устройство “2-в-1”, которое может быть использовано в роли смартфона и планшета. Поданный компанией патент описывает планшетный компьютер на шарнирах, который состоит из нескольких корпусов, способных проворачиваться вокруг собственной оси и в разложенном виде отображать картинку сразу на двух экранах.
Как правило, потребители выбирают размер устройства, исходя из поставленных задач. Смартфоны в большей степени ориентированы на связь (звонки, сообщения), а планшеты покупаются для комфортного просмотра фильмов и веб-серфинга. По мнению компании, устройство подойдет для любых функций.
По материалам Телеграф