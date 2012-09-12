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Смартфон LG G6 представят 26 февраля

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Смартфон LG G6 представят 26 февраля
Компания LG начала рассылать приглашения на своё мероприятие, посвящённое презентации нового смартфона. Очевидно, речь идёт о новом флагмане G6.

Приглашение включает изображение экрана смартфона, на котором отображаются слова «See More, Play More» (Смотри больше, играй больше). Можно предположить, что первая часть фразы свидетельствует об использовании более крупного дисплея, а вторая – о более ёмком аккумуляторе.

На текущий момент о новом смартфоне LG G6 известны следующие факты:

Новинка не получит модульной конструкции, как это было в случае G5. Дизайн устройства будет отличаться от предыдущих решений LG, в конструкции используются металл и стекло;

Смартфон LG G6 сохранит 3,5-миллиметровый звуковой разъём;

Предполагается, что устройство получит новый дисплей с соотношением сторон 18:9;

G6 может получить защиту от воздействия воды и более крупный 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 точек.

По материалам ITC.ua
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