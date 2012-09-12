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Стала известна причина взрывов смартфонов Samsung

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Стала известна причина взрывов смартфонов Samsung
К взрывам смартфонов Samsung Galaxy Note 7 приводили нестандартные размеры аккумуляторов на некоторых устройствах.

Изданию удалось ознакомиться с результатами расследования инцидентов, которое вела компания Samsung. “К взрывам приводили аккумуляторы нестандартных размеров, которые выпускала дочерняя структура Samsung DPI. Изначально в производстве бракованных батареек подозревали китайского партнера Samsung – компанию Amperex Technology Ltd”, – говорится в сообщении.

Напомним, в некоторых смартфонах Samsung Galaxy Note 7 возгорались аккумуляторы, одной из основных причин эксперты называли слишком плотное расположение компонентов телефона внутри корпуса.

По материалам The Wall Street Journal
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