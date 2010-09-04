Android 7.1.1 принесёт на Sony Xperia X ночной режим

В первых числах этого месяца компания Sony выпустила в рамках программы Xperia Concept для смартфона Xperia X тестовую сборку Android 7.1.1 Nougat. Прошивка приносит возможность перезагрузки по долгому нажатию кнопки питания, поддержку Remote Play через PlayStation 4, а также повышенную скорость запуска приложения камеры. О сроках релиза финальной версии пока ничего не сообщается, но участники программы Xperia Concept начали сообщать, что для Xperia X вышло ещё одно обновление, включающее январский патч безопасности и другие изменения.
В новой прошивке Sony обновила стандартный лончер Home, а также приложение Xperia Transfer Mobile. Но самым заметным изменением стало появление ночного режима Night Light. Активировать эту функцию можно в настройках смартфона. Режим Night Light уменьшает количество вредного для глаз синего света, делая изображение на экране более "тёплым". Благодаря этому снижается нагрузка на глаза.
Напомним, компания Sony пообещала первой среди сторонних производителей обновить свои устройства до Android 7.1.1, но точных сроков выхода апдейта пока нет.
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