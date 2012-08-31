Минфин хочет изменить схему распределения доходов от налога на прибыль

Сейчас ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из них 17% поступают в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.
Минфин РФ намерен изменить схему распределения поступлений от налога на прибыль между федеральным и региональными бюджетами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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"Мы считаем, что принцип, когда более равномерные, более стабильные налоги остаются в муниципалитетах и субъектах Федерации, должен сохраниться. А более, может быть, подвижные, волатильные доходные источники, могут быть сконцентрированы на уровне субъектов Федерации", —
сказал Силуанов в выступлении на съезде партии "Единая Россия".
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"В принципе это происходит, остался один налог — налог на прибыль. Поскольку он очень волатильный, зависит от многих факторов, от налогоплательщиков. Мы поставим себе задачу передать субъектам больше устойчивых налогов", —
сказал он.
Сейчас ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из них 17% поступают в региональные бюджеты, 3% — в федеральный. Причем 1 процентный пункт из федеральной части также распределяется между регионами, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Такая схема введена с 2017 года, ранее федеральный бюджет получал 2%, а остальные 18% распределялись напрямую между регионами, где налог был уплачен.
Силуанов напомнил, что Минфин в настоящее время готовит предложения по изменению налоговой системы РФ, которые вступят в силу после 2018 года. При этом он подчеркнул, что общий уровень налоговой нагрузки, который сложился в РФ к настоящему времени, в результате увеличиться не должен.
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"Налоговая система должна стимулировать рост — это одна из наших стратегических задач", —
сказал он.
Для этого, по его словам, необходимо выровнять конкурентные условия для предпринимателей, которые честно платят налоги, и тех, кто работает "в тени".
По мнению министра, бизнес вынужден "скрывываться" из-за высокого уровня налогообложения труда — в России он один из самых высоких в мире. Чтобы исправить ситуацию, министерство предлагает снизить нагрузку на труд — то есть страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, которые составляют сейчас 30% от фонда оплаты труда. А выпадающие доходы бюджета министерство предлагает покрыть за счет увеличения ставок косвенных налогов — прежде всего НДС.