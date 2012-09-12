Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 13:44 Сегодня, 13:44 Сегодня, 13:11 #1 ElarGroup3 Мастер

Имя: Эльвир Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 25.03.2014 Сообщений: 2,859 Благодарностей: 1,140 Записей в блоге: 4 КП: 0.234 Как правильно хранить большое количество биткойнов Как правильно хранить большое количество биткойнов







Если есть необходимость хранить большое количество криптовалюты, лучше холодного хранения ничего не придумаешь. Холодное хранение предполагает физический доступ к информационному носителю, так чтобы защитить его от любых попыток доступа через Интернет.



Эти пять методов кардинально существенно снижают риск кражи:



-бумажные кошельки

-зашифрованные бумажные кошельки

-подпись транзакций офлайн (без подключения к Интернету)

-фрагментированные секретные ключи

-кошельки с мультиподписью

-аппаратные кошельки



Если вы используете вышеперечисленные методы, вам не следует беспокоиться о хакерских атаках. Скорее следует побеспокоится о ‘классических’ грабителях, да и то, хорошо разбирающихся в биткойн-технологиях. Большинство вышеперечисленных методов хорошо подходит для длительного и безопасного хранения крупных сумм в криптовалюте. Тем не менее, обладая крупным биткойн-состоянием, рассмотрите вопрос найма личного эксперта по криптобезопасности, который мог бы провести аудит применяемых вами методов хранения.



Примечание: все эксперименты с вышеперечисленными методами проводите ТОЛЬКО с небольшим объемом имеющихся у вас биткойнов. Уверенно освоив предлагаемые техники, можете оперировать и более крупными суммами.



Весь спектр предлагаемых методов доступен на сайте bitaddress.org, который, кстати, для пущей безопасности, можно закачать и запустить в режиме офлайн.



После загрузки главной страницы, сайт попросит вас подвигать курсором или вбить случайный набор символов в специальное поле. Это увеличивает степень случайности при генерации биткойн-адреса. Сгенерировать случайную последовательность цифр программными методами очень непросто, ведь программа – это всегда некий алгоритм, результат работы которого до некоторой степени можно просчитать, что делает его предсказуемым. Для приложений вне финансовой сферы, скажем, для генерации раздач в карточной игре ‘косынка’, это не критично, а вот для хранения больших сумм денег ‘случайность’ высокого качества очень важна.



Бумажные кошельки



Бумажный кошелек, возможно, является одним из простейших и наиболее популярных методов холодного хранения. Создание такого кошелька предполагает генерацию биткойн-адреса и секретного ключа в режиме офлайн, и их запись на любой носитель, недоступный из сети Интернет. Например, вы можете записать пару ключей на листе бумаги, который затем положите в собственный сейф или банковскую ячейку. При этом вы без каких-либо проблем можете отправлять биткойны на этот адрес, где они будут в полной сохранности. Когда вы решите потратить биткойны с вышеупомянутого адреса, вам нужно будет лишь импортировать секретный ключ в программу-кошелек, которой вы пользуетесь. После этой операции ваше хранилище из холодного превратится в горячее.



Если вам необходимо потратить только часть накопленного, а остаток держать и далее в холодном хранилище, то после импорта секретного ключа в горячий кошелек, вам следует незамедлительно отправить остаток средств в свежесозданный холодный кошелек (ваше старое хранилище уже засветилось в сети, и потому может быть скомпрометировано).



Примечание: в качестве альтернативы, вы можете потратить часть ваших средств с холодного хранилища, применив метод под названием ‘подпись транзакции офлайн’. О нем мы расскажем чуть позже.



При условии, что вы держите секретный ключ в надежном месте, бумажный метод хранения вполне подходит для хранения больших объемов биткойнов на любые сроки. Однако учитывайте такие риски как наводнение и пожар. Кроме того, не сканируйте, не фотографируйте и не выставляйте напоказ секретный ключ на бумажном носителе, иначе ваше хранилище может быть скомпрометировано. Безопасность ваших биткойнов высока настолько, насколько высока безопасность наименее надежного из используемых вами методов хранения секретного ключа. Учтите например, что некоторые копировальные аппараты сохраняют в памяти каждый копируемый документ. Наиболее безопасный способ сделать дубликат бумажного кошелька это простая запись от руки.



Зашифрованные бумажные кошельки



Метод зашифрованного бумажного кошелька улучшает безопасность вышеописанного метода. По сути, вместо того чтобы записывать секретный ключ на листе бумаги, вы записываете его зашифрованный вариант. Единственным способом его расшифровки является знание пароля. Это создаёт дополнительную преграду на пути хакеров.



Для реализации этого метода можно использовать сотни различных схем шифрования. Наиболее распространенной является шифрование BIP38.



Создание такого кошелька состоит из двух шагов:



1.Зайти на bitaddress.org и поводить курсором мыши по экрану, до момента генерации достаточного количества случайных данных.

2.Выбрать пароль и сгенерировать биткойн-адрес с секретным ключом.



Ваш секретный ключ будет начинаться с цифры 6, вместо ‘обычной’ пятерки для стандартных секретных ключей.



Примечание: Пароли, используемые для шифрования данных, всегда должны быть достаточно длинными: если они короче, чем 40 символов, их относительно легко взломать. Исходя из этого, такие пароли также называют ‘ключевыми фразами’.



ВАЖНО: Утеря ключевой фразы ведет к полной утере доступа к вашим биткойнам.



Таким образом, лучшим решением является записать вашу ключевую фразу и хранить её отдельно от бумажного кошелька. Как и в случае с обычным бумажным кошельком, целесообразно сделать копии зашифрованных кошельков для защиты на случай кражи, пожара или наводнения. Дополнительные меры безопасности никогда не бывают лишними. В случае если ваш зашифрованный кошелек украдут, вы сможете воспользоваться другой копией еще до того, как злоумышленник вскроет его (если ему это удастся).



Подпись транзакций офлайн



Метод подписи транзакций офлайн является защитой начального уровня, который подходит для биткойн-бизнесов или серьёзных пользователей, которые регулярно сталкиваются с обработкой большого объема биткойнов. Этот метод требует двух компьютеров и является значительно более продвинутым, чем простое использование бумажных кошельков. На один компьютер устанавливается горячий кошелек. Сюда мы не будем переносить секретных ключей. Когда вы формируете транзакцию, кошелек попросит вас выполнить дополнительный шаг авторизации с помощью второго компьютера, на котором и будут находиться ваши секретные ключи, и который не будет подключен к сети Интернет. На втором компьютере также должен быть установлен кошелек с функцией цифровой подписи транзакций, куда вы и копируете созданную транзакцию. Там вы создаете файл содержащий транзакцию, подписанную цифровым методом, которую затем вновь копируете на компьютер, подключенный к Интернету:







Компьютер, подключенный к сети Интернет, никогда не соприкасается с секретными ключами. Подпись транзакции офлайн похожа на схему, где у вас есть финансовый администратор, не наделенный полномочиями подписи чеков, который подписывает другое доверенное лицо или вы лично. Хотя этот метод и является высоко безопасным и может использоваться для хранения больших объемов криптовалюты, совершение большого количества ежедневных транзакций может быть довольно обременительно. Одним из потенциальных рисков здесь является утеря секретных ключей на офлайн-компьютере, а следовательно, у вас должны быть их копии. Еще одним риском является возможность компрометации ваших секретных ключей в случае кражи или конфискации офлайн-компьютера.



Преимуществом метода подписи транзакций офлайн заключается в том, что нет необходимости трансформировать ваше холодное хранилище в горячее. Основная сумма ваших накоплений всегда будет находиться на холодном хранилище, даже если совершаете траты с этого адреса.



Вы можете воспользоваться функционалом кошелька Electrum для подписи транзакций офлайн. Еще одним из настоятельно рекомендуемых кошельков для реализации вышеописанного метода является Armory Bitcoin Client, исходный код которого открыт, а разрабатывался он на принципах максимальной безопасности. Armory предлагает множество продвинутых возможностей безопасности. Если вы серьёзно относитесь к теме безопасного хранения биткойнов, а также являетесь продвинутым биткойнером, вам следует хорошенько изучить это ПО.



Фрагментированные секретные ключи и адреса с мультиподписью



Фрагментированные секретные ключи и адреса с мультиподписью подразумевают дробление информации, необходимой для траты биткойнов, и хранение её в разрозненных географических локациях. Оба этих метода отличаются очень высокими уровнями безопасности. Крупному биткойн-бизнесу (биткойн-биржам, хедж-фондам, ритейлерам и т.п.) следует использовать именно их. Давайте разберем оба этих метода подробнее:



Фрагментированные секретные ключи







С помощью криптографического трюка известного как ‘разделение секрета‘, секретный биткойн-ключ делится на множество фрагментов. Для восстановления ключа необходимо определенное их количество (m-необходимых частей из n-существующих). Например, секретный ключ может быть

раздроблен на 5 фрагментов, но для полного восстановления ключа необходимо 3 фрагмента из 5. Ни одна из частей самостоятельно не содержит в себе какой-либо значимой информации по ключу в целом. Такая стратегия очень полезна для высокозащищенного хранения биткойнов, так как компании-участники могут хранить каждый фрагмент в отдельном безопасном месте. Если один из фрагментов повреждается или компрометируется, хранилище по-прежнему остаётся в безопасности. Кроме того, другие фрагменты могут быть использованы для перемещения биткойнов на новый адрес. Для практической реализации этого метода используются несколько различных криптографических протоколов. Наиболее популярной является схема Шамира, исходные реализации которой можно легко найти в сети Интернет.



Адреса с мультиподписью



Использование адреса с мультиподписью или с множеством секретных ключей, вместо использования одного секретного ключа, разделенного на множество частей, также обеспечивает высокий уровень защищенности биткойн-хранилища. Биткойны хранятся на адресе, который требует более чем одного ключа для подписи транзакций. Компании могут назначать существующее (суммарное) количество ключей, а также необходимое количество для подписи транзакции. Например, компания назначила три существующих ключа, установив достаточным для подписи транзакции два ключа. Для безопасного хранения, бизнесы могут также раздать эти ключи разным людям, таким образом распределив полномочия, лишив единоличной власти над средствами какую-либо персону. Например, биткойн-банк может решить, что ни один сотрудник (будь то даже генеральный директор или президент) не в праве единолично распоряжаться средствами клиентов. Каждый сотрудник биткойн-банка может иметь собственный секретный ключ для конкретного адреса. В одиночку никто из работников не обладает полномочиями перемещать средства. Для авторизации транзакции необходима подпись конкретного числа сотрудников. Ключевым отличием между множеством секретных ключей и множеством фрагментов одного секретного ключа является то, что в первом случае у конкретной персоны никогда не будет полного контроля над средствами, в то время как в случае фрагментированного ключа такой контроль будет. Использование адресов с мультиподписью является чрезвычайно безопасным и ответственным способом управления крупными суммами биткойнов.



Аппаратные кошельки



Аппаратный кошелек является относительно новым методом хранения биткойнов. Он представляет собой небольшое электронное устройство, которое легко помещается в кармане, и на котором хранятся секретные ключи таким образом, чтобы их нельзя было извлечь. Аппаратный кошелек действует аналогично офлайн-компьютеру, описанному ранее. Однако он, несомненно удобнее, потому что вы можете вставлять его в компьютер подключенный к Интернету.



Ваши биткойны при этом не подвергаются риску, даже если сам компьютер заражен вирусом. Когда вы отправляете биткойны посредством своей программы-кошелька, транзакция подписывается с помощью аппаратного кошелька, что обычно реализовано нажатием кнопки. Аппаратный кошелек использует хранимый на нем секретный ключ для подписи транзакции, которая потом отправляется на компьютер, подключенный к Интернету. Примером аппаратного кошелька является Trezor, о котором мы уже писали ранее.







Этот метод почти также прост и удобен, как использование обычного горячего кошелька. При этом он намного более безопасен, потому ваши секретные ключи никоим образом не засвечиваются в Интернете. Ваши биткойны при этом, всегда находятся на холодном хранилище. Одним из недостатков метода является то, что вам необходимо будет раскошелится на само устройство. Еще одним минусом является возможность утери устройства, что может привести и к утрате ваших средств (правда, аппаратные кошельки предусматривают возможность восстановления доступа к адресу по заранее записанной фразе). Несмотря на то, что аппаратные кошельки являют собой отличную комбинацию удобства и безопасности, возможно, вы не захотите полностью полагаться лишь только на этот метод: пока что нет данных о долговечности такого рода устройств.

источник Эти пять методов кардинально существенно снижают риск кражи:Если вы используете вышеперечисленные методы, вам не следует беспокоиться о хакерских атаках. Скорее следует побеспокоится о ‘классических’ грабителях, да и то, хорошо разбирающихся в биткойн-технологиях. Большинство вышеперечисленных методов хорошо подходит для длительного и безопасного хранения крупных сумм в криптовалюте. Тем не менее, обладая крупным биткойн-состоянием, рассмотрите вопрос найма личного эксперта по криптобезопасности, который мог бы провести аудит применяемых вами методов хранения.Примечание: все эксперименты с вышеперечисленными методами проводите ТОЛЬКО с небольшим объемом имеющихся у вас биткойнов. Уверенно освоив предлагаемые техники, можете оперировать и более крупными суммами.Весь спектр предлагаемых методов доступен на сайте bitaddress.org, который, кстати, для пущей безопасности, можно закачать и запустить в режиме офлайн.После загрузки главной страницы, сайт попросит вас подвигать курсором или вбить случайный набор символов в специальное поле. Это увеличивает степень случайности при генерации биткойн-адреса. Сгенерировать случайную последовательность цифр программными методами очень непросто, ведь программа – это всегда некий алгоритм, результат работы которого до некоторой степени можно просчитать, что делает его предсказуемым. Для приложений вне финансовой сферы, скажем, для генерации раздач в карточной игре ‘косынка’, это не критично, а вот для хранения больших сумм денег ‘случайность’ высокого качества очень важна.Бумажный кошелек, возможно, является одним из простейших и наиболее популярных методов холодного хранения. Создание такого кошелька предполагает генерацию биткойн-адреса и секретного ключа в режиме офлайн, и их запись на любой носитель, недоступный из сети Интернет. Например, вы можете записать пару ключей на листе бумаги, который затем положите в собственный сейф или банковскую ячейку. При этом вы без каких-либо проблем можете отправлять биткойны на этот адрес, где они будут в полной сохранности. Когда вы решите потратить биткойны с вышеупомянутого адреса, вам нужно будет лишь импортировать секретный ключ в программу-кошелек, которой вы пользуетесь. После этой операции ваше хранилище из холодного превратится в горячее.Если вам необходимо потратить только часть накопленного, а остаток держать и далее в холодном хранилище, то после импорта секретного ключа в горячий кошелек, вам следует незамедлительно отправить остаток средств в свежесозданный холодный кошелек (ваше старое хранилище уже засветилось в сети, и потому может быть скомпрометировано).Примечание: в качестве альтернативы, вы можете потратить часть ваших средств с холодного хранилища, применив метод под названием ‘подпись транзакции офлайн’. О нем мы расскажем чуть позже.При условии, что вы держите секретный ключ в надежном месте, бумажный метод хранения вполне подходит для хранения больших объемов биткойнов на любые сроки. Однако учитывайте такие риски как наводнение и пожар. Кроме того, не сканируйте, не фотографируйте и не выставляйте напоказ секретный ключ на бумажном носителе, иначе ваше хранилище может быть скомпрометировано. Безопасность ваших биткойнов высока настолько, насколько высока безопасность наименее надежного из используемых вами методов хранения секретного ключа. Учтите например, что некоторые копировальные аппараты сохраняют в памяти каждый копируемый документ. Наиболее безопасный способ сделать дубликат бумажного кошелька это простая запись от руки.Метод зашифрованного бумажного кошелька улучшает безопасность вышеописанного метода. По сути, вместо того чтобы записывать секретный ключ на листе бумаги, вы записываете его зашифрованный вариант. Единственным способом его расшифровки является знание пароля. Это создаёт дополнительную преграду на пути хакеров.Для реализации этого метода можно использовать сотни различных схем шифрования. Наиболее распространенной является шифрование BIP38.Создание такого кошелька состоит из двух шагов:1.Зайти на bitaddress.org и поводить курсором мыши по экрану, до момента генерации достаточного количества случайных данных.2.Выбрать пароль и сгенерировать биткойн-адрес с секретным ключом.Ваш секретный ключ будет начинаться с цифры 6, вместо ‘обычной’ пятерки для стандартных секретных ключей.Примечание: Пароли, используемые для шифрования данных, всегда должны быть достаточно длинными: если они короче, чем 40 символов, их относительно легко взломать. Исходя из этого, такие пароли также называют ‘ключевыми фразами’.ВАЖНО: Утеря ключевой фразы ведет к полной утере доступа к вашим биткойнам.Таким образом, лучшим решением является записать вашу ключевую фразу и хранить её отдельно от бумажного кошелька. Как и в случае с обычным бумажным кошельком, целесообразно сделать копии зашифрованных кошельков для защиты на случай кражи, пожара или наводнения. Дополнительные меры безопасности никогда не бывают лишними. В случае если ваш зашифрованный кошелек украдут, вы сможете воспользоваться другой копией еще до того, как злоумышленник вскроет его (если ему это удастся).Метод подписи транзакций офлайн является защитой начального уровня, который подходит для биткойн-бизнесов или серьёзных пользователей, которые регулярно сталкиваются с обработкой большого объема биткойнов. Этот метод требует двух компьютеров и является значительно более продвинутым, чем простое использование бумажных кошельков. На один компьютер устанавливается горячий кошелек. Сюда мы не будем переносить секретных ключей. Когда вы формируете транзакцию, кошелек попросит вас выполнить дополнительный шаг авторизации с помощью второго компьютера, на котором и будут находиться ваши секретные ключи, и который не будет подключен к сети Интернет. На втором компьютере также должен быть установлен кошелек с функцией цифровой подписи транзакций, куда вы и копируете созданную транзакцию. Там вы создаете файл содержащий транзакцию, подписанную цифровым методом, которую затем вновь копируете на компьютер, подключенный к Интернету:Компьютер, подключенный к сети Интернет, никогда не соприкасается с секретными ключами. Подпись транзакции офлайн похожа на схему, где у вас есть финансовый администратор, не наделенный полномочиями подписи чеков, который подписывает другое доверенное лицо или вы лично. Хотя этот метод и является высоко безопасным и может использоваться для хранения больших объемов криптовалюты, совершение большого количества ежедневных транзакций может быть довольно обременительно. Одним из потенциальных рисков здесь является утеря секретных ключей на офлайн-компьютере, а следовательно, у вас должны быть их копии. Еще одним риском является возможность компрометации ваших секретных ключей в случае кражи или конфискации офлайн-компьютера.Преимуществом метода подписи транзакций офлайн заключается в том, что нет необходимости трансформировать ваше холодное хранилище в горячее. Основная сумма ваших накоплений всегда будет находиться на холодном хранилище, даже если совершаете траты с этого адреса.Вы можете воспользоваться функционалом кошелька Electrum для подписи транзакций офлайн. Еще одним из настоятельно рекомендуемых кошельков для реализации вышеописанного метода является Armory Bitcoin Client, исходный код которого открыт, а разрабатывался он на принципах максимальной безопасности. Armory предлагает множество продвинутых возможностей безопасности. Если вы серьёзно относитесь к теме безопасного хранения биткойнов, а также являетесь продвинутым биткойнером, вам следует хорошенько изучить это ПО.Фрагментированные секретные ключи и адреса с мультиподписью подразумевают дробление информации, необходимой для траты биткойнов, и хранение её в разрозненных географических локациях. Оба этих метода отличаются очень высокими уровнями безопасности. Крупному биткойн-бизнесу (биткойн-биржам, хедж-фондам, ритейлерам и т.п.) следует использовать именно их. Давайте разберем оба этих метода подробнее:С помощью криптографического трюка известного как ‘разделение секрета‘, секретный биткойн-ключ делится на множество фрагментов. Для восстановления ключа необходимо определенное их количество (m-необходимых частей из n-существующих). Например, секретный ключ может бытьраздроблен на 5 фрагментов, но для полного восстановления ключа необходимо 3 фрагмента из 5. Ни одна из частей самостоятельно не содержит в себе какой-либо значимой информации по ключу в целом. Такая стратегия очень полезна для высокозащищенного хранения биткойнов, так как компании-участники могут хранить каждый фрагмент в отдельном безопасном месте. Если один из фрагментов повреждается или компрометируется, хранилище по-прежнему остаётся в безопасности. Кроме того, другие фрагменты могут быть использованы для перемещения биткойнов на новый адрес. Для практической реализации этого метода используются несколько различных криптографических протоколов. Наиболее популярной является схема Шамира, исходные реализации которой можно легко найти в сети Интернет.Использование адреса с мультиподписью или с множеством секретных ключей, вместо использования одного секретного ключа, разделенного на множество частей, также обеспечивает высокий уровень защищенности биткойн-хранилища. Биткойны хранятся на адресе, который требует более чем одного ключа для подписи транзакций. Компании могут назначать существующее (суммарное) количество ключей, а также необходимое количество для подписи транзакции. Например, компания назначила три существующих ключа, установив достаточным для подписи транзакции два ключа. Для безопасного хранения, бизнесы могут также раздать эти ключи разным людям, таким образом распределив полномочия, лишив единоличной власти над средствами какую-либо персону. Например, биткойн-банк может решить, что ни один сотрудник (будь то даже генеральный директор или президент) не в праве единолично распоряжаться средствами клиентов. Каждый сотрудник биткойн-банка может иметь собственный секретный ключ для конкретного адреса. В одиночку никто из работников не обладает полномочиями перемещать средства. Для авторизации транзакции необходима подпись конкретного числа сотрудников. Ключевым отличием между множеством секретных ключей и множеством фрагментов одного секретного ключа является то, что в первом случае у конкретной персоны никогда не будет полного контроля над средствами, в то время как в случае фрагментированного ключа такой контроль будет. Использование адресов с мультиподписью является чрезвычайно безопасным и ответственным способом управления крупными суммами биткойнов.Аппаратный кошелек является относительно новым методом хранения биткойнов. Он представляет собой небольшое электронное устройство, которое легко помещается в кармане, и на котором хранятся секретные ключи таким образом, чтобы их нельзя было извлечь. Аппаратный кошелек действует аналогично офлайн-компьютеру, описанному ранее. Однако он, несомненно удобнее, потому что вы можете вставлять его в компьютер подключенный к Интернету.Ваши биткойны при этом не подвергаются риску, даже если сам компьютер заражен вирусом. Когда вы отправляете биткойны посредством своей программы-кошелька, транзакция подписывается с помощью аппаратного кошелька, что обычно реализовано нажатием кнопки. Аппаратный кошелек использует хранимый на нем секретный ключ для подписи транзакции, которая потом отправляется на компьютер, подключенный к Интернету. Примером аппаратного кошелька является Trezor, о котором мы уже писали ранее.Этот метод почти также прост и удобен, как использование обычного горячего кошелька. При этом он намного более безопасен, потому ваши секретные ключи никоим образом не засвечиваются в Интернете. Ваши биткойны при этом, всегда находятся на холодном хранилище. Одним из недостатков метода является то, что вам необходимо будет раскошелится на само устройство. Еще одним минусом является возможность утери устройства, что может привести и к утрате ваших средств (правда, аппаратные кошельки предусматривают возможность восстановления доступа к адресу по заранее записанной фразе). Несмотря на то, что аппаратные кошельки являют собой отличную комбинацию удобства и безопасности, возможно, вы не захотите полностью полагаться лишь только на этот метод: пока что нет данных о долговечности такого рода устройств.

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

►►☆☆ $ Инвестиции в Криптостартапы $ ☆☆ ◄◄ ☆ Facebook Скайп - ilvirbisnes.Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе

Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день. ПАРТИЗАНИТ 1 ГОД! __________________! Прибыльв день. Сегодня, 13:19 #2 moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,657 Благодарностей: 6,161 КП: 0.211

награды Re: Как правильно хранить большое количество биткойнов Цитата: ElarGroup3 Сообщение от Бумажные кошельки Даже не знал про такое

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 13:44 Сегодня, 13:44 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Конкурсы от MMGP Психология трейдинга Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Торговля трейдеров форума Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com PasProfit.ru Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия



Случайные темы 100rub.pro - Международная система финансовой независимости От lex в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» В Венесуэле информацию о курсе обмена валют даёт продавец из США От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Bitcoin сравнивают с золотом От Alex356 в разделе «Новости криптовалют» ForexOptimum - Отказ в выводе средств ! От lrzayeva в разделе «Знакомства и встречи» Hyperloop One - подготовка нового раунда финансирования От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Gold-Signals от Алекса Голда! От Sergei8228 в разделе «Торговые стратегии»

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

