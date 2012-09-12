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Самые высокооплачиваемые профессии в Украине (инфографика)

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Старый Сегодня, 13:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,657
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награды Волшебный горшочек 
Самые высокооплачиваемые профессии в Украине (инфографика)
Госкомстат сообщает, что в 2016-м самые высокие доходы в Украине – в IT-специалистов и сотрудников авиационной сферы. Их среднемесячная зарплата составляет более 24 тыс. грн.

Это в 2,5 раза больше, чем зарабатывают сотрудники фармацевтической, финансовой, страховой сферы и СМИ. Именно эти профессии относятся к наиболее высокооплачиваемых в Украине.

Самые низкие зарплаты в Украине – у врачей, учителей и работников связи. Специалисты сферы здравоохранения и образования зарабатывают в среднем в 7 раз меньше, чем IT-шники.



По материалам ICTv
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Старый Сегодня, 13:34
#2
Любитель
 
Возраст: 32
Регистрация: 24.05.2015
Сообщений: 132
Благодарностей: 13
КП: 0.144
Re: Самые высокооплачиваемые профессии в Украине (инфографика)
Зарплата IT-шника в 25 000 гривен - это минимум. Хороший айтишник может на фрилансе больше заработать. Это планка государственных структур, а не частных компаний. Ай да все в IT сферу.
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