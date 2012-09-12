Самые высокооплачиваемые профессии в Украине (инфографика)

Госкомстат сообщает, что в 2016-м самые высокие доходы в Украине – в IT-специалистов и сотрудников авиационной сферы. Их среднемесячная зарплата составляет более 24 тыс. грн.
Это в 2,5 раза больше, чем зарабатывают сотрудники фармацевтической, финансовой, страховой сферы и СМИ. Именно эти профессии относятся к наиболее высокооплачиваемых в Украине.
Самые низкие зарплаты в Украине – у врачей, учителей и работников связи. Специалисты сферы здравоохранения и образования зарабатывают в среднем в 7 раз меньше, чем IT-шники.
По материалам ICTv