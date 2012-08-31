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РВК станет соорганизатором Open Innovation Startup Tour 2017

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РВК станет соорганизатором Open Innovation Startup Tour 2017
Как сообщила пресс-служба РВК, компания и «Сколково» совместно проведут Open Innovation Startup Tour 2017.

Стартап-тур начнется 30 января в Якутске и будет длиться три месяца, за которые побывает в 13 городах России и СНГ, где отберут лучшие технологические проекты. В рамках тура предпринимателей научат доводить свою идею до проекта с высоким инвестиционным потенциалом. Также пройдут сессии практического консалтинга. Кроме того, основатели стартапов смогут встретиться с экспертами, которые подскажут, как подготовить проект для презентации инвесторам и вывести его на рынок.

Лучшие команды в каждом городе получат доступ к онлайн-акселератору GenerationS. В июне пройдет конкурс Startup Village, где финалисты регионального отбора Open Innovations Startup Tour смогут побороться за денежные призы в несколько миллионов рублей. 10 лучших проектов примут участие в очном отборе в корпоративные акселераторы GenerationS.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте тура. Регистрация завершается за 3 недели до проведения мероприятия в каждом из городов.

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Анна Чернобай на форуме  
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