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Киев потерял место самого дорого города Украины
В новом списке самых дорогих городов мира от Украины высшую ступеньку заняла Одесса.
Об этом сообщает Украина Туристическая.
Таким образом, “жемчужина у моря” обошла Киев по стоимости жизни, заняв 454-е место в мире. Киев оказался на 458-й строчке, а четвертым идет Харьков – 465-я позиция. Ниже в рейтинге расположились Днепр, Сумы и Львов на 472, 473 и 475 местах соответственно.
Самым дорогим городом мира оказался административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее идут три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк занял только 16-е место.
При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.
По материалам УКРИНФОРМ