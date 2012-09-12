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Эксперты рассказали, где лучше жить в будущем
Американские геофизики перечислили регионы и страны планеты, где из-за глобального потепления будут наиболее благоприятные условия для жизни человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Climatic Change.
Мягкий климат, как полагают специалисты, в течение следующих 20 лет установится в северных и горных районах США, а также странах, располагающихся на Британских островах, в Северной Европе, Северо-Восточной Азии и южных частях Латинской Америки и Океании. В этих регионах число дней с благоприятной погодой в среднем увеличится на 10-15 суток.
Под хорошими условиями для жизни ученые подразумевают температуру воздуха между 18 и 30 градусами Цельсия, температуру точки росы ниже 20 градусов Цельсия и среднесуточные осадки менее миллиметра.
Если в средних и северных широтах планеты климат улучшится, то в современных субтропических и тропических регионах станет влажнее и жарче. Наиболее пострадают Африка и Юго-Восточная Азия, а также северная и центральная части Латинской Америки, где к 2100 году будет на 15-50 дней с мягкой погодой меньше.
По материалам bigmir.net