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Компания AT&T патентует сервер на базе Биткойна

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Старый Сегодня, 12:27
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Компания AT&T патентует сервер на базе Биткойна

Американская телекоммуникационная компания-гигант AT&T претендует на получение патента на опорный абонентский сервер, использующий технологию блокчейн.


В заявке, поданной 6 апреля и опубликованной 6 октября, указано «децентрализованное распределенное безопасное устройство для опорного абонентского сервера». Авторами патентной заявки указаны Роджер Пикерас Ховер (Roger Piqueras Jover) и Джошуа Лэки (Joshua Lackey), до недавнего времени научные исследователи AT&T, а ныне специалисты по безопасности в компании Bloomberg LP.

Опорный абонентский сервер отвечает за проверку подлинности и доставку контента подписчикам телевизионных каналов. Как указано в заявке, AT&T хочет повысить уровень безопасности сетей доставки мультимедиа через распределенные узлы, которые хранят и передают информацию. Именно на этом этапе используется блокчейн.

В компании AT&T хотят получить патент как на предлагаемое устройство, так и на метод его использования. В описании также отмечается, что наиболее предпочтительным было бы использование блокчейна Биткойна, который имеет преимущества над блокчейнами, развёрнутыми в частных сетях. Хотя, и такой вариант также указан в заявке.

Авторы объясняют:

Цитата:
«…если децентрализованная распределенная безопасная система опорных абонентских серверов использует блокчейн Биткойна, вы получаете доступ к множеству узлов, обеспечивающих безопасность Биткойн-транзакций».
В заявке указано, что наличие большого количества узлов в предлагаемой сети позволит обеспечить её бесперебойную работу в случае атаки.

Цитата:
«…сбой и перегрузка узла (например, устройства базовой станции) из-за атаки никак не повлияет на работу защищённой распределенной системы опорных абонентских серверов. Будут затронуты только абонентские устройства, на которые распространяется действие пострадавшей базовой станции», —
поясняют авторы.

Патент является первым известным случаем применения такой технологии в области телекоммуникаций в США. Недавно в соц.сетях можно было увидеть предлагавшуюся вакансию старшего блокчейн-разработчика. На момент публикации заявки данная вакансия уже была удалена.

В компании AT&T отказались от комментариев по этому поводу.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 13:31
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 11,153
Благодарностей: 570
КП: 0.071
Re: Компания AT&T патентует сервер на базе Биткойна
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В заявке указано, что наличие большого количества узлов в предлагаемой сети позволит обеспечить её бесперебойную работу в случае атаки.
Идея звучит интересно, но слова предполагаемая сеть немного настораживает, интересно, они проверяли на практике, перед тем как делать подобные предположения?)
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ktulhuF на форуме  
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