Google предлагает российским сайтам перейти на протокол HTTPS

20 января Google разослал письма для российских сайтов через Search Console с предложением перевести страницы на протокол HTTPS, в противном случае компания планирует помечать сайты как «небезопасные» в браузере Chrome версии 56 и более поздних. Об этом пишет Search Engines.
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С января 2017 г. страницы, на которых Вы не используете протокол HTTPS и собираете данные кредитных карт или пароли, будут помечаться в браузере Chrome версии 56 или более поздней как небезопасные.
Ниже перечислены URL Ваших страниц, для которых будет показываться такое предупреждение, поскольку на них собираются данные о кредитных картах и пароли. Проверьте эти страницы и примите необходимые меры для защиты пользователей. Обратите внимание, что этот список может быть неполным.
— издание цитирует письмо Google
Ранее стало известно, что Google планирует начать маркировку небезопасных страниц в браузере Chrome. Издание пишет, что тогда российские разработчики полагали, что такое нововведение коснется сбора данных о кредитных картах. Однако текущее письмо обращено также к страницам, которые содержат формы вида логин и пароль.
После получения письма некоторые российские пользователи начали утверждать, что Google требует переводить на защищенный протокол те страницы, которые не собирают пароли и данные о кредитных картах. В ответ на подобные вопросы, вебмастера предположили, что под требования компании также могли попасть кнопки соцсетей и формы e-mail подписок.
В конце декабря прошлого года подобные письма Google направил зарубежным владельцам сайтов. В сообщении утверждалось, что сбор паролей через незащищенное соединение может привести к показу предупреждений для сайта в Chrome 56.