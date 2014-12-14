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ТОП-5 самых перспективных стартапов Японии

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Старый Сегодня, 11:21
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Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,563
Благодарностей: 1,061
КП: 0.120
ТОП-5 самых перспективных стартапов Японии
Пять самых перспективных стартапов из Японии, которые уже получившие инвестиции в 2016 году
FiNC (здоровье и фитнес)
FiNC - это первый стартап Японии в области здорового образа жизни, который привлек $17,5 миллионов инвестиций. В FiNC работает команда фитнес-тренеров и диетологов, которая помогает участникам сбросить вес и поправить здоровье

Campfire (краудфандинговая площадка, инвестирование)
Campfire - это известная японская краудфандинговая площадка, которая привлекла $2.9 миллиона инвестиций. В первую очередь её главное отличие от других площадок — это применение искусственного интеллекта для анализа стартапов, кторые размещаются на площадке.
HR Brain (управление человеческими ресурсами)
HR Brain - стартап, который предлагает персональное облачное решение для проблем хедхантеров различных организаций, связанные с проблемами поиска и подбором работников. Сумму по закрытию раунда огранизаторы не сообщили.

HealthServer (фармацевтика)

Стартап HealthServer предлагает гаджет (пока находится на стадии исследования), который способен будет анализировать состояние здоровья человека и создавать комплекс витаминов и минералов, в которых нуждается.


Piece of Cake (соц. медиа)

Этот стартап популярен своими двумя платформами: Note/Cake. Note - это инструмент для ведения блогов, а Cake — агрегатор текстов с базой на 13 000 статей от 700 копирайтеров и 50-ти компаний.

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Метки
привлечение инвестиций, стартап, стартап названия, финансы
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