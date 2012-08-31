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Чем Биткоин отпугивает людей?

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Старый Сегодня, 11:03
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Чем Биткоин отпугивает людей?
В 2009 году сеть Биткоин потрясла мир электронной валюты, удивив людей и завладев вниманием компаний, работающих в сфере информационных технологий. В настоящей статье мы разберем причины, по которым многие до сих пор боятся использовать BTC в качестве основной валюты для повседневной работы.



В Африке, Азии, Южной и Центральной Америке существуют страны, где бедность — широко распространенное явление, что обусловлено низким уровнем экономического развития и образования. Биткоин — это элитарная валюта для тех, кто владеет навыками чтения и письма и имеет доступ к интернету, — все то, чего не хватает в большинстве регионов таких стран.

Почему в Африке низкий процент применения биткоинов?


Африка является одним из регионов, наименее приобщенных к сети Биткоин и ее валюте, потому что там: неразвитая инфраструктура, низкие показатели интернет-доступа, который зачастую ограничен большими городами, и бедность. Большинство африканских сельских жителей не могут позволить себе покупку ноутбука или смартфона – платформ, обучающих современным технологиям.

В прошлом штатный сотрудник IBM, Warid Telecom и MTN Telecommunications в Уганде, в настоящем Президент компании e-Currency, которая занимается выпуском цифровых фиатных денег под эгидой центральных банков, — Джордж Сагала (George Sagala) объясняет:
Цитата:
"Проблема африканских стран состоит в незавершенности базового развития: большинство городских жителей подхватывают технологии раньше, чем жители сельских регионов, где порой нет даже электричества".
В продолжение Джордж Сагала утверждает, что большая часть населения этих стран, включая студентов, еще ничего не знают о Биткоине.

Цитата:
"Мы наблюдали случаи, когда ни один студент из целого учебного потока не ответил на вопрос о том, что такое Биткоин и как он функционирует. Я связываю это с низким уровнем экономического развития и осведомленности населения".
Подобные утверждения справедливы практически для всех стран Африки. Представители традиционного рабочего класса, которые так или иначе слышали о биткоинах, не верят в стабильность их положения и скорее рассматривают эту валюту как мимолетный эксперимент.

По словам Габриэля Константина Думитру (Gabriel Constantin Dumitriu), технического биткоин-аналитика, соучредителя, операционного и технического руководителя сайта moodcrawler.org, где разработчики оплачивают помощь пользователей в решении поставленных проблем в собственной валюте Moodcoin:

Цитата:
"Колебания цены на биткоин отпугивают многих, кто, возможно, был заинтересован в использовании этой валюты или ее внедрении в свой бизнес".

Как сделать биткоины более привлекательными для любого общества?


Фиатные деньги эмитируются правительствами через центральные банки, а биткоины не подкреплены никакой властной структурой и «добываются» отдельными пользователями сети с помощью мощного вычислительного оборудования.

Матей Михалко (Matej Michalko), основатель и генеральный исполнительный директор DECENT (сфера деятельности компании: децентрализованное распространение контента, блокчейн, Биткоин, финансовые технологии, стартапы), так ответил на поставленный вопрос:

Цитата:
"Популяризация биткоинов, прежде всего, подразумевает заинтересованность правительств! Как только это произойдет, людям предоставят возможность оплачивать счета и получать зарплату в биткоинах. Кроме того, нельзя будет обойтись и без соответствующей биткоин-инфраструктуры, вроде специальных банкоматов".
В то же время, данный подход к проблеме не решает ее в условиях сельских территорий, которые для начала необходимо обеспечить базовой инфраструктурой и электричеством.

А что делать в современных обществах с высоким средним уровнем образования, полностью обеспеченных инфраструктурой?


Цитата:
«Биткоин уже довольно популярен в таких развитых странах, как США. Несмотря на это, некоторые все еще боятся пользоваться биткоинами из-за ассоциаций с противозаконной, зачастую преступной деятельностью. Именно такие люди предпочитают пользоваться традиционной банковской системой», —
добавил Матей Михалко.

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