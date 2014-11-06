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Airbus заключил сделку с Flynas на $9 млрд.

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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Airbus заключил сделку с Flynas на $9 млрд.


Французский авиаконцерн Airbus заключил сделку на $ 9 миллиардов с лоукостером Flynas из Саудовской Аравии
Flynas является бюджетным авиаперевозчиком в ОАЭ, подписал документы по закупке 80-ти самолётов модели А320 Neo, суммарная стоимость которых составляет $ 8,6 миллиардов. По официальным сведениям Flynas, в сделке заявлена покупка 60-ти самолётов A320 Neo и апгрейд ранее купленных 20-ти А320ѕ. Представители компании надеяться на поставку еще 40 самолётов модели А320 neo. Поставка 80-ти самолётов А320 затянется на 8 лет, начиная со следующего года, вследствие этого, Flynas станет крупнейшим и одновременно бюджетным авиаперевозчиком в ОАЭ.

Flynas открылась в 2007 году, но только в 2015 году стал приносить первую прибыль. На данный момент Flynas столкнулась с появлением новых авиаперевозчиков в ОАЭ, которые составляют серьёзную конкуренцию. Так к примеру, в прошлом году новые авиаперевозчики Saudi Gulf Airlines и Nesma получили лицензию, а передовая авиакомпания Saudi Arabian Airlines заявила о запуске собственного лоукостера, который возможно будет прототипом A320 Neo. Но так или иначе лоукостерами будет обладать авиаперевозчик Flyadeal, который запустит порядка 50-ти самолётов уже в 2020 году

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новости, покупка, финансы
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