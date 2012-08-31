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Интерпол провел конференцию по криптовалютам в Катаре

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Интерпол провел конференцию по криптовалютам в Катаре

На этой неделе правоохранительные органы из разных стран, государственные учреждения и представители частного сектора впервые собрались на «Всемирной конференции по борьбе с отмыванием денег и цифровых валют», организованной в Дохе, столице Катара. В центре внимания конференции находилось обсуждение проблемы использования цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Трехдневное мероприятие состоялось 16-18 января. Организаторами мероприятия стали такие международные правоохранительные органы как Интерпол и Европол; Базельский Институт управления (Швейцарский мозговой центр) и Национальный комитет Катара против отмывания денег и финансирования терроризма, Центральный банк Катара.

В общей сложности, в конференции приняли участие около 400 правоохранителей и частных предприятий из 60 стран. В пресс-релизе обсуждался совместный, единый подход во всем мире к борьбе и пресечению преступлений, связанных с цифровыми валютами.

Директор Интерпола Тим Моррис (Tim Morris) подчеркнул важность глобального подхода, как гарантию прекращения преступными группировками злоупотребления цифровыми валютами.

Он заявил:
Цитата:
«Цифровые валюты не ограничены национальными нормами, поэтому сотрудничество в борьбе против преступного использования цифровых валют должно также выходить за пределы границ и интегрировать решения, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны частного сектора».
Конференция - это первое мероприятие, для которого в сентябре 2016 года была специально создана совместная рабочая группа Европола и Интрепола, которой было поручено бороться с отмыванием денег через цифровые валюты. Одной из основных задач рабочей группы является организация ежегодных семинаров и встреч представителей правоохранительных органов во всем мире.

Трехдневная конференция, как ожидается, будет первой из серии ежегодных мероприятий, организованных Интерполом на эту тему, так как цифровые валюты обретают популярность.

Согласно СМИ Аравийского полуострова, председатель комитета страны по борьбе с отмыванием денег Шейх Фахад бин Файзал Аль-Тани (Sheikh Fahad bin Faisal Al Thani), открывавший конференцию, заявил:
Цитата:
«Мы проводим эту конференцию для того, чтобы внести вклад в укрепление потенциала компетентных органов в проведении расследований преступлений, связанных с виртуальными валютами, а также создания сети специалистов-практиков и других специалистов этой области».
Интерпол заявил, что конкретно он работает над проектами, направленными на «отмывание биткоинов и аналитику блокчейна». В качестве примера, сотрудники международной полиции рассказали о разработке собственной цифровой валюты на основе моделирования учебных модулей для сотрудников правоохранительных органов в Сингапуре.

В прошлом году уже проходила подобную конференцию в Нью-Дели, Индия, где обсуждалась роль цифровых валют в организованной преступности.
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