Анна Чернобай Профессионал

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Подробно о проекте Melon – хедж-фонде на Эфириуме

Швейцарская компания Melonport AG, анонсировавшая в ноябре 2016 года проект создания фонда управления цифровыми активами на платформе Эфириума, объявила о предварительной продаже токенов с 15 февраля 2017 года. Предстоящая ICO станет первой из двух запланированных, второй раунд состоится в первом или втором квартале 2018 года. Все средства, собранные в ходе обеих краудфандинговых кампаний, будут направлены на разработку протокола Melon, которая займет два года, после чего протокол будет развернут на публичном блокчейне Эфириума.



Обзор Melonport AG и протокола Melon



Melonport AG – частная компания, основанная в городе Цуг, Швейцария, в 2016 году, и принадлежащая Моне Эль Айса (Mona El Isa) и Рето Тринклеру (Reto Trinkler). Melon – протокол управления активами, построенный на блокчейне Эфириума.



Четыре основные функции протокола:

Конструирование структуры хедж-фонда с помощью набора смарт-контрактов (Ядро и внешние модули).

Управление цифровыми активами согласно заранее заданным параметрам, которые определяются пользователем в структуре фонда.

Ведение прозрачной истории операций с возможностями аудита в реальном времени. Отсутствие начальных расходов и минимум операционных расходов.

Возможность инвестирования в другие фонды, и наоборот, возможность инвестирования в фонд со стороны других пользователей.

Детализированное описание протокола доступно в Зеленой Книге (англ.)



Команда проекта



Мона Эль Айса – Генеральный директор (CEO), ранее работала трейдером в Goldman Sachs.

Рето Тринклер – Технический директор (CTO), программист, работал над разработкой сайдчейна Эфириума Raiden.

Доктор Гэвин Вуд (Gavin Wood) – один из основателей Фонда Эфириума, СЕО Parity (бывшая Ethcore), советник проекта.

Доктор Андреас Гларнер (Andreas Glarner) – советник.

Джехан Чу – советник.



Дорожная карта проекта





Этап I – Доказательство Концепции (PoC). Будет выпущено перед началом первой ICO.



Этап II – Переход от PoC к первому релизу. Развертывание Melon на рабочем блокчейне Эфириума. Пользователи смогут конструировать структуры портфолио и осуществлять децентрализованные операции с токенами стандарта ERC20 в пределах параметров, заданных в портфолио. Релиз будет включать в себя полностью функциональный интерфейс, базовый (Core) смарт-контракт вместе с набором модулей.



Модули подразделяются на следующие классы:

Ценовые оракулы (Price feeds)

Модули списков владельцев активов (торговый реестр)

Обмен

Риск менеджмент

Операционные комиссии

Детальное описание этапов разработки приводится в разделе 5 спецификации протокола.

Кроме того, Этап II включает в себя два аудита безопасности, программу «баг баунти», документацию с полной формальной спецификацией Melon, а также полностью работающую версию Melon 1.0



Этап III – окончательный вариант структуры управления протоколом, полное развертывание Melon. Окончание разработок и передача функций управления протоколом из Melonport в руки держателей токенов Melon. Остаток средств основатели проекта планируют направить на улучшение фронтенда и маркетинговые акции, которые должны помочь в установлении партнерских отношений с ключевыми игроками в финансовой сфере.



Токен Melon (MLN) и его функции





Токен MLN является ключевым компонентом Melon и обеспечивает «право пользования» (другими словами, сбор за пользование) ПО Melon. На практике, этот сбор будет применяться к торговым операциям, и с экономической точки зрения он похож на налог Тобина (налог на операции с иностранной валютой): высокочастотное трейдерство порождает высокий спрос на MLN. И напротив, инвестор с догосрочной стратегией, осуществляющий операции с низкой частотой, будет платить небольшой налог. Типичный инвестор затрачивает на операцию некоторую среднюю величину от этих двух стратегий, но в любом случае, это существенно дешевле любых альтернативных решений.



Все токены, выплаченные пользователями за доступ к Melon, направляются на один или несколько смарт-контрактов, объединенные в Управляющий Фонд. Затем, владельцы токенов (акционеры) своим голосованием определят дальнейшие действия с этим фондом.



В ходе двух краудфандинговых периодов будет сгенерировано в общей сложности 1 250 000 MLN. После полного развертывания Melon, для распределения среди разработчиков наиболее часто используемых модулей, периодически будут генерироваться фиксированные суммы новых токенов.



Конкретные суммы этих последующих эмиссий будут определены позже. В качестве аналога этих эмиссий можно привести инфляцию в блокчейнах, использующих PoW или PoS, в которых эмитированные монеты используются для мотивации майнеров или валидаторов.



Далее, каждому классу модулей соответствует фактор сложности, и инфляционные токены распределяются среди разработчиков модулей пропорционально частоте использования и фактору сложности. Значения фактора сложности Melonport определит на Этапе III, совместно с механизмом управления.





Melonport подчеркивает, что разработчики модулей не подвергаются никакой цензуре, они также вправе вводить дополнительные комиссии за доступ к своим модулям.



Детали краудфандинга (ICO)



Начало: 15 февраля 2017.



Всего в ходе периода разработки и двух ICO будет сгенерировано смарт-контрактом 1 250 000 MLN.

1-я ICO: всего генерируется 750 000 токенов, из них 600 000 ликвидных, и 150 000 замороженных (см ниже)

На продажу будет выставлено 500 000 MLN. Точная цена предложения в BTC и ETH будет объявлена перед началом ICO. Пока организаторы дают приблизительную оценку в 5 швейцарских франков за токен, или 1.95 MLN/ETH на 20-01-2017.

100 000 ликвидных MLN останется в распоряжении Melonport

150 000 замороженных токенов резервируется для основателей Melonport, советников и корпоративных партнеров. Эти токены нельзя будет использовать в течение всего двухлетнего периода разработок

Все ликвидные токены замораживаются на срок 4 недели с начала ICO для предотвращения спекулятивных операций.



Для второй ICO в 1-м или 2-м квартале 2018 года будет сгенерировано 500 000 MLN, цена которых будет установлена перед продажей.



В случае успеха, платформа имеет все шансы стать одним из основных экономических проектов Эфириума, наряду с рынками предсказаний Gnosis и Augur, и платформами стабильных криптовалют Digix и Maker.



Однако серьезным недостатком проекта можно считать то, что гражданам США запрещено принимать в нем участие. Дело в том, что Melonport зарегистрирован в Швейцарии и по швейцарским законам. Он не соответствует жестким регулятивным нормам, принятым в США как для хедж-фондов, так и для их инвесторов. При этом неясно, как организаторы смогут запретить гражданам США покупать токены MLN, которые являются стандартными ERC20 токенами Эфириума.



Сам факт владения MLN гражданами США может стать предлогом для вмешательства SEC (Комиссия по ценным бумагам США) в работу платформы, и совсем не факт, что либеральное швейцарское законодательство сможет защитить инвесторов. В любом случае, скорее всего, организаторы проекта надеются на изменения в законодательстве США в ближайшие два года, и на такие надежды есть основания, хотя гарантировать ничего нельзя.



Источник Швейцарская компания Melonport AG, анонсировавшая в ноябре 2016 года проект создания фонда управления цифровыми активами на платформе Эфириума, объявила о предварительной продаже токенов с 15 февраля 2017 года. Предстоящая ICO станет первой из двух запланированных, второй раунд состоится в первом или втором квартале 2018 года. Все средства, собранные в ходе обеих краудфандинговых кампаний, будут направлены на разработку протокола Melon, которая займет два года, после чего протокол будет развернут на публичном блокчейне Эфириума.Melonport AG – частная компания, основанная в городе Цуг, Швейцария, в 2016 году, и принадлежащая Моне Эль Айса (Mona El Isa) и Рето Тринклеру (Reto Trinkler). Melon – протокол управления активами, построенный на блокчейне Эфириума.Возможность инвестирования в другие фонды, и наоборот, возможность инвестирования в фонд со стороны других пользователей.Детализированное описание протокола доступно в Зеленой Книге (англ.)Мона Эль Айса – Генеральный директор (CEO), ранее работала трейдером в Goldman Sachs.Рето Тринклер – Технический директор (CTO), программист, работал над разработкой сайдчейна Эфириума Raiden.Доктор Гэвин Вуд (Gavin Wood) – один из основателей Фонда Эфириума, СЕО Parity (бывшая Ethcore), советник проекта.Доктор Андреас Гларнер (Andreas Glarner) – советник.Джехан Чу – советник.– Доказательство Концепции (PoC). Будет выпущено перед началом первой ICO.– Переход от PoC к первому релизу. Развертывание Melon на рабочем блокчейне Эфириума. Пользователи смогут конструировать структуры портфолио и осуществлять децентрализованные операции с токенами стандарта ERC20 в пределах параметров, заданных в портфолио. Релиз будет включать в себя полностью функциональный интерфейс, базовый (Core) смарт-контракт вместе с набором модулей.Кроме того, Этап II включает в себя два аудита безопасности, программу «баг баунти», документацию с полной формальной спецификацией Melon, а также полностью работающую версию Melon 1.0– окончательный вариант структуры управления протоколом, полное развертывание Melon. Окончание разработок и передача функций управления протоколом из Melonport в руки держателей токенов Melon. Остаток средств основатели проекта планируют направить на улучшение фронтенда и маркетинговые акции, которые должны помочь в установлении партнерских отношений с ключевыми игроками в финансовой сфере.Токен MLN является ключевым компонентом Melon и обеспечивает «право пользования» (другими словами, сбор за пользование) ПО Melon. На практике, этот сбор будет применяться к торговым операциям, и с экономической точки зрения он похож на налог Тобина (налог на операции с иностранной валютой): высокочастотное трейдерство порождает высокий спрос на MLN. И напротив, инвестор с догосрочной стратегией, осуществляющий операции с низкой частотой, будет платить небольшой налог. Типичный инвестор затрачивает на операцию некоторую среднюю величину от этих двух стратегий, но в любом случае, это существенно дешевле любых альтернативных решений.Все токены, выплаченные пользователями за доступ к Melon, направляются на один или несколько смарт-контрактов, объединенные в Управляющий Фонд. Затем, владельцы токенов (акционеры) своим голосованием определят дальнейшие действия с этим фондом.В ходе двух краудфандинговых периодов будет сгенерировано в общей сложности 1 250 000 MLN. После полного развертывания Melon, для распределения среди разработчиков наиболее часто используемых модулей, периодически будут генерироваться фиксированные суммы новых токенов.Конкретные суммы этих последующих эмиссий будут определены позже. В качестве аналога этих эмиссий можно привести инфляцию в блокчейнах, использующих PoW или PoS, в которых эмитированные монеты используются для мотивации майнеров или валидаторов.Далее, каждому классу модулей соответствует фактор сложности, и инфляционные токены распределяются среди разработчиков модулей пропорционально частоте использования и фактору сложности. Значения фактора сложности Melonport определит на Этапе III, совместно с механизмом управления.Melonport подчеркивает, что разработчики модулей не подвергаются никакой цензуре, они также вправе вводить дополнительные комиссии за доступ к своим модулям.15 февраля 2017.Всего в ходе периода разработки и двух ICO будет сгенерировано смарт-контрактом 1 250 000 MLN.Все ликвидные токены замораживаются на срок 4 недели с начала ICO для предотвращения спекулятивных операций.Для второй ICO в 1-м или 2-м квартале 2018 года будет сгенерировано 500 000 MLN, цена которых будет установлена перед продажей.В случае успеха, платформа имеет все шансы стать одним из основных экономических проектов Эфириума, наряду с рынками предсказаний Gnosis и Augur, и платформами стабильных криптовалют Digix и Maker.Однако серьезным недостатком проекта можно считать то, что гражданам США запрещено принимать в нем участие. Дело в том, что Melonport зарегистрирован в Швейцарии и по швейцарским законам. Он не соответствует жестким регулятивным нормам, принятым в США как для хедж-фондов, так и для их инвесторов. При этом неясно, как организаторы смогут запретить гражданам США покупать токены MLN, которые являются стандартными ERC20 токенами Эфириума.Сам факт владения MLN гражданами США может стать предлогом для вмешательства SEC (Комиссия по ценным бумагам США) в работу платформы, и совсем не факт, что либеральное швейцарское законодательство сможет защитить инвесторов. В любом случае, скорее всего, организаторы проекта надеются на изменения в законодательстве США в ближайшие два года, и на такие надежды есть основания, хотя гарантировать ничего нельзя.

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