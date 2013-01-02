Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Yourmoneycity.ru - Твой денежный город.

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:46
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,427
Благодарностей: 556
КП: 0.012
Yourmoneycity.ru - Твой денежный город.


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 17.12.2016.



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◄ О проекте ►


YourMoneyCity - это онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. YourMoneyCity дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.

При создании игры мы принципиально подошли к вопросу резерва. Для стабильной работы проекта, он будет ежемесячно пополнятся из вне, засчет рекламы. По своему опыту 99% игр не имеющие дополнительного дохода и живя только на пополнениях пользователей не прорабатывают и 3-4 месяцев. В нашем же случае игра закроется только тогда, когда она надоест всем. Но кому может надоесть зарабатывать?

После регистрации вы приобретаете здания и вам начисляется прибыль ежечасно. Реклама на главной странице это источник пополнения резерва игры. В наших интересах чтобы вы получали прибыль вместе с нами от работающих денег, а не от зарегистрированных участников после Вас.

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◄ Улучшение зданий (Маркетинг) ►




100% на вывод.
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Минимальный вывод : 5 монет = 1 руб.
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Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 07:51.
NETWEB-monitor вне форума  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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