Yourmoneycity.ru - Твой денежный город.

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 17.12.2016.
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YourMoneyCity - это онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем. YourMoneyCity дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.
При создании игры мы принципиально подошли к вопросу резерва. Для стабильной работы проекта, он будет ежемесячно пополнятся из вне, засчет рекламы. По своему опыту 99% игр не имеющие дополнительного дохода и живя только на пополнениях пользователей не прорабатывают и 3-4 месяцев. В нашем же случае игра закроется только тогда, когда она надоест всем. Но кому может надоесть зарабатывать?
После регистрации вы приобретаете здания и вам начисляется прибыль ежечасно. Реклама на главной странице это источник пополнения резерва игры. В наших интересах чтобы вы получали прибыль вместе с нами от работающих денег, а не от зарегистрированных участников после Вас.
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◄ Улучшение зданий (Маркетинг) ►
100% на вывод.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 5 монет = 1 руб.
Выплаты происходят в ручном режиме.
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◄ Бонусы ►
Ежедневный.
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◄ Партнерка на вывод►
1 уровень - 10%.
2 уровень - 2%.
3 уровень - 1%.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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