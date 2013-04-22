Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,832 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Cosmo-tur.ru - Верну рефбек 80%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:15
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,427
Благодарностей: 556
КП: 0.012
Cosmo-tur.ru - Верну рефбек 80%
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбэк 8О% в проекте Cosmo-tur

Условия получения рефбэка:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать по контактам , указанным на мониторинге и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на ПС Payeer.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST -RCB-7О%| LUCKY-BUMS -RCB-1ОО%| LUCKY-RENT -RCB-8О%|
НОВЫЕ ИГРЫ НА МОНИТОРИНГЕ => ПОСМОТРЕТЬ :) |
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
It-invest.net - Верну рефбек 70% NETWEB-monitor Архив: Реферальные и страховые предложения 0 16.11.2015 13:18
Coinsfarm.com - Верну рефбек 80%. NETWEB-monitor Архив: Реферальные и страховые предложения 0 15.11.2015 17:33
cosmo-fund.com - рефбек 100% alienwolf Архив: Реферальные и страховые предложения 1 23.04.2013 01:05
Cosmo-fund.com - рефбек 100% lomobodo Архив: Реферальные и страховые предложения 0 22.04.2013 23:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ttxz
Мессенджер Дурова за полгода удвоил показатель по числу сообщений в сутки
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар INVEST01
Инвестомания (005): Кредитование онлайн с Михаилом Гусевым
От INVEST01 в разделе «Интервью»
Аватар Svetlya4ok
В Израиле создали искусственное золото
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MyinvestBlog
Тrend-og - trend-og.com
От MyinvestBlog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
15d invest - 15d-invest.com
От panacea в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
www.it-fund.net - страховка или рефские! Страховка на 110%
От moninvest в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube