Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Неразгаданная загадка о бонусе

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Старый Сегодня, 05:42
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 225
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Неразгаданная загадка о бонусе
В рекламе academyfx, размещённой на форуме призывают получить $100 в обмен на свои данные после тестирования.

Сходила, посмотрела. Увидела сайт. Полюбопытствовала, поискала на нём где скачать МТ4, чтобы «начать торговлю без вложений» и куда компания собирается перечислить денежку, если уж нет МТ4 и нет «Открыть счёт». Ничего не увидела, ничего не поняла.

Предполагаю, что эти $100 условные и их можно потратить здесь же, на сайте, не отходя далеко, прямо в их «Магазине».

А может, предложат потратить их на обучение?

Может, честно, просто так переведут на вебмани? Получай и можешь купить себе леденец?

Это просто незатейливая скупка (в розницу) базы данных?

Возможно, что любое из моих предположений ошибочно. Я в растерянности…

Возможно, я была недостаточно внимательна и не смогла увидеть то, что на поверхности. Возможно, что это загадка только для меня?

У меня вопрос к форумчанам: подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже воспользовался этим предложением? Где же «начать торговать без вложений»?

Поделитесь, пожалуйста, если возможно.
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