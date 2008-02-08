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Неразгаданная загадка о бонусе
В рекламе academyfx, размещённой на форуме призывают получить $100 в обмен на свои данные после тестирования.
Сходила, посмотрела. Увидела сайт. Полюбопытствовала, поискала на нём где скачать МТ4, чтобы «начать торговлю без вложений» и куда компания собирается перечислить денежку, если уж нет МТ4 и нет «Открыть счёт». Ничего не увидела, ничего не поняла.
Предполагаю, что эти $100 условные и их можно потратить здесь же, на сайте, не отходя далеко, прямо в их «Магазине».
А может, предложат потратить их на обучение?
Может, честно, просто так переведут на вебмани? Получай и можешь купить себе леденец?
Это просто незатейливая скупка (в розницу) базы данных?
Возможно, что любое из моих предположений ошибочно. Я в растерянности…
Возможно, я была недостаточно внимательна и не смогла увидеть то, что на поверхности. Возможно, что это загадка только для меня?
У меня вопрос к форумчанам: подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже воспользовался этим предложением? Где же «начать торговать без вложений»?
Поделитесь, пожалуйста, если возможно.