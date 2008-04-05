Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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11daily.pw - 11 Daily

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,745
Благодарностей: 71
КП: 0.052
11daily.pw - 11 Daily

Описание проекта:
Старт проекта 21 января 2017 в 10 по московскому времени!
Проект 11 DAILY - платит 11% от Вашего вклада раз в 24 часа!


ПРИМЕР РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ:
- Вы вкладываете 1000 рублей сроком на 24 часа
- Ожидаете, когда закончится срок депозита
- Вам автоматически через 24 часа приходят на Ваш кошелек 1110 рублей ( Ваш вклад + 11%)

Преимущество проекта:
В статистике на главной подключен баланс на кошельке админа!
Вы можете видеть сколько на нем денег онлайн!
На данный момент на кошельке: 20968.21 руб.

Тарифный план:
11% в день - выплаты автоматом

Партнерская программа:
10% с каждого депозита - выплата сразу

Вклад:

Цитата:
Дата операции: 22 Янв 2017 03:31
ID операции: 292564680
Тип операции: перевод
Магазин: 11daily.pw
Статус: выполнен
Сумма списания: 600.00 p
Сумма получения: 600.00 p
Регистрация
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Старый Сегодня, 05:40
#2
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Дальний Восток
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 5,129
Благодарностей: 6,393
КП: 0.189
Re: 11daily.pw - 11 Daily
SSL нет.
Легенды нет.
Личного кабинета нет.
Вклад от 1 рубля.
Место ему, в лучшем случае, в разделе МЛМ-игр. ВК атакует...
__________________
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IgKr на форуме  
Старый Сегодня, 06:00
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,927
Благодарностей: 3,178
КП: 0.435
Re: 11daily.pw - 11 Daily
Либо жушман, либо его ученик
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Prext на форуме  
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