11daily.pw - 11 Daily

Описание проекта:
Старт проекта 21 января 2017 в 10 по московскому времени!
Проект 11 DAILY - платит 11% от Вашего вклада раз в 24 часа!
ПРИМЕР РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ:
- Вы вкладываете 1000 рублей сроком на 24 часа
- Ожидаете, когда закончится срок депозита
- Вам автоматически через 24 часа приходят на Ваш кошелек 1110 рублей ( Ваш вклад + 11%)
Преимущество проекта:
В статистике на главной подключен баланс на кошельке админа!
Вы можете видеть сколько на нем денег онлайн!
На данный момент на кошельке: 20968.21 руб.
Тарифный план:
11% в день - выплаты автоматом
Партнерская программа:
10% с каждого депозита - выплата сразу
Вклад:
Регистрация
Цитата:
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Дата операции: 22 Янв 2017 03:31
ID операции: 292564680
Тип операции: перевод
Магазин: 11daily.pw
Статус: выполнен
Сумма списания: 600.00 p
Сумма получения: 600.00 p