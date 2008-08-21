Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,829 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурс "Веселый скамопад!" - 7 этап (призовой фонд 100 поинтов от Fairmonitor.com)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для HYIP инвесторов.
При поддержке
Спонсор хайп-конкурса - Crypto Finance Group
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:01
#1
Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,251
Благодарностей: 4,784

награды Волшебный горшочек 
Счастье Конкурс "Веселый скамопад!" - 7 этап (призовой фонд 100 поинтов от Fairmonitor.com)
Продолжаем конкурс!

"Веселый Скамопад!"

7 этап



Закрылся очередной "надежный" хайп? Теперь это не повод затягивать пояса. На этом можно заработать!

Спрогнозируйте какие 5 HYIP закроются в ближайший месяц и выигрывайте!



Спонсор конкурса - fairmonitor.com





Призовой фонд: 100 поинтов

О конкурсе
  • В рамках конкурса необходимо предсказать, какие 5 работающих HYIP-проектов окажутся в разделе проблемных/неактивных/закрытых программ в ближайший месяц.
  • Каждый участник на свое усмотрение выбирает любые подходящие 5 HYIP из подразделов HYIP от 16% до 60% в месяц и\или HYIP до 15% в месяц .
    (кроме "HYIP под вопросом" )
  • В конкурсе участвуют только HYIP, проработавшие не меньше 3 месяцев с момента создания их темы на нашем форуме (и на момент старта конкурса).
  • На момент голосования у HYIP не должно быть проблем с выплатами.
  • HYIP будет засчитан и в том случае, если он оказался в проблемном разделе до момента окончания голосования. Но после этого другим участникам голосовать за него нельзя.
  • В случае возникновения сомнений в платежеспособности проекта на рубеже окончания конкурса, будет выделяться дополнительное время сроком до 1 недели для проверки данного факта. Результаты конкурса до этого момента будут объявлены предварительными. Окончательный результат будет объявлен сразу после проведения анализа платежеспособности подобного проекта.

Предыдущие конкурсы

6 этап
5 этап
4 этап
3 этап
2 этап
1 этап


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием 5 HYIP, которые закроются в ближайший месяц. Засчитываться будут те HYIP из списка, которые попадут в проблемный раздел в указанный срок. Обязательно укажите названия и ссылки на форуме на обсуждаемые проекты!

2) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 50.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

3)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 31 января 2016 года.
Далее, 21 февраля 2017 года, участники, угадавшие наибольшее количество проблемных HYIP - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Успехов Всем участникам!
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?


Еженедельный конкурс "Горячие новости" | Независимый рейтинг компаний от MMGP
~XG~ вне форума  
Старый Сегодня, 05:51
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.12.2013
Сообщений: 3,327
Благодарностей: 1,741
КП: 0.391
DepositPortal - depositportal.com
PerfectBtc - perfectbtc.com
fxfortune - fxfortune.net
bpetroleum - bpetroleum.biz
Unity Petroleum - unitypetroleum.biz
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Лучшие инвест идеи на 2017 год
Clic на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спонсор конкурса - Dark-force.pro Конкурс "Веселый скамопад!" - 6 этап (призовой фонд 100 поинтов от dark-force.pro) ~XG~ Конкурсы для HYIP инвесторов 61 Сегодня 05:32
Конкурс "Веселый скамопад!" - 5 этап (призовой фонд 100 поинтов от fairmonitor.com) ~XG~ Конкурсы для HYIP инвесторов 78 06.01.2017 10:27
Конкурс "Веселый скамопад!" - 4 этап (призовой фонд 100 поинтов от mmgp.ru) ~XG~ Конкурсы для HYIP инвесторов 61 22.11.2016 22:24
Конкурс "Веселый скамопад!" - 3 этап (призовой фонд 100$ от mmgp.ru) ~XG~ Конкурсы для HYIP инвесторов 58 25.10.2016 21:38
Конкурс "Веселый скамопад!" - 2 этап (призовой фонд 100$ от cryptonus.com) ~XG~ Конкурсы для HYIP инвесторов 72 20.09.2016 20:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Magicgate:596708 (Forex-Trend)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Lektor05
Браузер Opera стал китайским и будет основой для контента ИИ
От Lektor05 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
90 WMR на два дня
От alexk_ft в разделе «Кредитная история»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватара нет
22 000 показов рекламного текста за 1 голос ( 7руб )
От g0xff в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Aliva Fund - Alivafund.com
От Seanclub в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube