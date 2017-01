rayan2015 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 12.01.2016 Сообщений: 10 Поблагодарили: 1 раз КП: 0.000

Business-online.space Разработка Hyip под ключ

на движке знаменитого

CMS AdminStation последней лицензионной версии 4.1.



Возможности:

Скрипт AS HYIP v4.1 является уникальным программным продуктом для создания собственной высокодоходной инвестиционной площадки хайп, для привлечения средств через глобальную сеть Интернет.



Ядро AS HYIP v4.1 построено на CMS AdminStation, что делает хайп скрипт очень быстрым и безопасным в использовании. Инсталляция как и у всех программных продуктов CMS AdminStation проходит всего в несколько шагов и занимает не более пяти минут вашего времени.



Функции HYIP скрипта:



Создание тарифных планов депозитов с множеством настроек.

Создание и редактирование страниц с SEO-оптимизацией (ключевые слова, описание страниц и т.д.).

Рассылка сообщений и новостей пользователям на e-mail.

Новостная лента с RSS каналом для мгновенного информирования ваших пользователей.

Гибкое управление пользователями и просмотр/редактирование их информации.

Черный список IP адресов.

Мониторинг IP адресов.

Бухгалтерия с автоматическим пополнением счета через системы: PerfectMoney и Payeer.

Статистика, которая позволяет увидеть реальную ситуацию вашего проекта на данный момент.

Накрутка статистики из админки.

2 языка.

Настройки начисления партнерам (от депозита или от начислений).

Озвучка главных событий в админке женским голосом, таких как: профит за день, количество заявок на выплаты или пополнения.

Добавление новостей .

Антивирус.

Поддержка SSL сертификата через админку.

Гибкая система настроек многоуровневой партнерской программы и так далее....



Преимущества:



Низкие цены на рынке разработки сайтов.

Лицензионный движок.

Гарантии.

Оперативная поддержка после оплаты в течении недели.

Множество бесплатных услуг например : SSL (Comodo) и защита от всех видов атак.

Бесплатное обучение основам сайта и рекламы.

Для начала нашей работы не нужна полная предоплата, основная часть суммы по факту.

Многолетний опыт и многое другое.... http://business-online.space предоставляет возможность, Разработать (создать) хайп на любой вкус, с огромным функционалом и многочисленными возможностямина движке знаменитогоCMS AdminStation последней лицензионной версии 4.1.Возможности:Скрипт AS HYIP v4.1 является уникальным программным продуктом для создания собственной высокодоходной инвестиционной площадки хайп, для привлечения средств через глобальную сеть Интернет.Ядро AS HYIP v4.1 построено на CMS AdminStation, что делает хайп скрипт очень быстрым и безопасным в использовании. Инсталляция как и у всех программных продуктов CMS AdminStation проходит всего в несколько шагов и занимает не более пяти минут вашего времени.Функции HYIP скрипта:Создание тарифных планов депозитов с множеством настроек.Создание и редактирование страниц с SEO-оптимизацией (ключевые слова, описание страниц и т.д.).Рассылка сообщений и новостей пользователям на e-mail.Новостная лента с RSS каналом для мгновенного информирования ваших пользователей.Гибкое управление пользователями и просмотр/редактирование их информации.Черный список IP адресов.Мониторинг IP адресов.Бухгалтерия с автоматическим пополнением счета через системы: PerfectMoney и Payeer.Статистика, которая позволяет увидеть реальную ситуацию вашего проекта на данный момент.Накрутка статистики из админки.2 языка.Настройки начисления партнерам (от депозита или от начислений).Озвучка главных событий в админке женским голосом, таких как: профит за день, количество заявок на выплаты или пополнения.Добавление новостей .Антивирус.Поддержка SSL сертификата через админку.Гибкая система настроек многоуровневой партнерской программы и так далее....Преимущества:Низкие цены на рынке разработки сайтов.Лицензионный движок.Гарантии.Оперативная поддержка после оплаты в течении недели.Множество бесплатных услуг например : SSL (Comodo) и защита от всех видов атак.Бесплатное обучение основам сайта и рекламы.Для начала нашей работы не нужна полная предоплата, основная часть суммы по факту.Многолетний опыт и многое другое....

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Разработка хайпов под ключ __________________