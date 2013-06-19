Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Business-online.space Разработка Hyip под ключ

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Покупка и продажа скриптов хайпов, готовых хайп проектов и мониторингов. Разработка хайпов. Покупка и продажа любых сайтов хайп-тематики.
При поддержке
Профессиональный хайп скрипт
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Старый Сегодня, 02:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Business-online.space Разработка Hyip под ключ
http://business-online.space предоставляет возможность, Разработать (создать) хайп на любой вкус, с огромным функционалом и многочисленными возможностями
на движке знаменитого
CMS AdminStation последней лицензионной версии 4.1.

Возможности:
Скрипт AS HYIP v4.1 является уникальным программным продуктом для создания собственной высокодоходной инвестиционной площадки хайп, для привлечения средств через глобальную сеть Интернет.

Ядро AS HYIP v4.1 построено на CMS AdminStation, что делает хайп скрипт очень быстрым и безопасным в использовании. Инсталляция как и у всех программных продуктов CMS AdminStation проходит всего в несколько шагов и занимает не более пяти минут вашего времени.

Функции HYIP скрипта:

Создание тарифных планов депозитов с множеством настроек.
Создание и редактирование страниц с SEO-оптимизацией (ключевые слова, описание страниц и т.д.).
Рассылка сообщений и новостей пользователям на e-mail.
Новостная лента с RSS каналом для мгновенного информирования ваших пользователей.
Гибкое управление пользователями и просмотр/редактирование их информации.
Черный список IP адресов.
Мониторинг IP адресов.
Бухгалтерия с автоматическим пополнением счета через системы: PerfectMoney и Payeer.
Статистика, которая позволяет увидеть реальную ситуацию вашего проекта на данный момент.
Накрутка статистики из админки.
2 языка.
Настройки начисления партнерам (от депозита или от начислений).
Озвучка главных событий в админке женским голосом, таких как: профит за день, количество заявок на выплаты или пополнения.
Добавление новостей .
Антивирус.
Поддержка SSL сертификата через админку.
Гибкая система настроек многоуровневой партнерской программы и так далее....

Преимущества:

Низкие цены на рынке разработки сайтов.
Лицензионный движок.
Гарантии.
Оперативная поддержка после оплаты в течении недели.
Множество бесплатных услуг например : SSL (Comodo) и защита от всех видов атак.
Бесплатное обучение основам сайта и рекламы.
Для начала нашей работы не нужна полная предоплата, основная часть суммы по факту.
Многолетний опыт и многое другое....
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Разработка хайпов под ключ
rayan2015 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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