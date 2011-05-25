Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Робот дающий рабочие сигналы?

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 00:27
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.06.2014
Сообщений: 28
Благодарностей: 19
КП: 0.000
Робот дающий рабочие сигналы?
Приветствую форумчане!
Тут такое дело, есть вот такой работ
И вот что утверждают разработчики
После получения доступа в личный кабинет, Вы получайте круглосуточные онлайн
сигналы от робота. Сигналы формируются исходя из стратегий “Золотой Феникс” и
основаны на хеджирование рисков. А именно Вам следуют при получений сигнала, Вы
получите:
а)Звуковое сообщение (Робот издаст звуковой сигнал)
б)Всплывающие окно, в котором будут указаны параметра открытия сделок
Будьте внимательны при открытий позиций на Вашей платформе, при возникновении
трудностей Вы можете обратиться в службу поддержки.
2)В всплывающие окне будет указано:
а)Валютные пары
б)Направление каждой из сделок(Покупка/Продажа)
д)Время экспираций до которого Вы должны открыть позиций.
Каждый комплекс открытия сделок стоит из 3 валютных пар, где первая и третья
хеджирующие позиций

добавлено через 1 минуту
Очень хочется услышать мнение экспертов
__________________
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Игры с выводом денег
Последний раз редактировалось Aydunovi4; Сегодня в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
Aydunovi4 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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