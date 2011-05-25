Робот дающий рабочие сигналы?

Приветствую форумчане!
Тут такое дело, есть вот такой работ
И вот что утверждают разработчики
После получения доступа в личный кабинет, Вы получайте круглосуточные онлайн
сигналы от робота. Сигналы формируются исходя из стратегий “Золотой Феникс” и
основаны на хеджирование рисков. А именно Вам следуют при получений сигнала, Вы
получите:
а)Звуковое сообщение (Робот издаст звуковой сигнал)
б)Всплывающие окно, в котором будут указаны параметра открытия сделок
Будьте внимательны при открытий позиций на Вашей платформе, при возникновении
трудностей Вы можете обратиться в службу поддержки.
2)В всплывающие окне будет указано:
а)Валютные пары
б)Направление каждой из сделок(Покупка/Продажа)
д)Время экспираций до которого Вы должны открыть позиций.
Каждый комплекс открытия сделок стоит из 3 валютных пар, где первая и третья
хеджирующие позиций
добавлено через 1 минуту
Очень хочется услышать мнение экспертов