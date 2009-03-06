Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sky Mine Limited - skyminers.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:25
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 1,634
Благодарностей: 1,756
КП: 0.010
Sky Mine Limited - skyminers.biz
Я не админ и админа не знаю!

Старт: 21.01.2017



Легенда
Цитата:
Sky Mine Limited занимается разработками в области программного обеспечения и компьютерной инженерии с 1992 года. Многолетний опыт работы на рынке инноваций позволил нам занять лидерские позиции на рынке и разработать инвестиционную модель, которая до недавнего времени была доступна лишь в нескольких азиатских странах и для небольшого количества корпоративных партнеров.

С появлением международных платежных методов и развитием электронных валют компания расширила зону деятельности и сфокусировалась на новом направлении – майнинг криптовалюты и трейдинг на бирже. Революционный продукт - Bitcoin - моментально привлек тысячи клиентов и вывел компанию на рынок международных инвестиций.Сегодня Sky Mine Limited рада предложить выгодную схему сотрудничества, работать с которой может любой желающий, независимо от уровня знания и понимания процессов майнинга.
Планы:
10% Ежедневно навсегда
Мин.: 0.001 BTC
Макс.: 300 BTC

12% Ежедневно навсегда
Мин.: 10 BTC
Макс.: 300 BTC

15% Ежедневно навсегда
Мин.: 20 BTC
Макс.: 300 BTC


Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Рефка - 7% (для представителей) / 5% / 1%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Вьетнамский


На сайте написано:
Цитата:
ПОЛУЧИТЕ ТЕСТОВЫЙ ДЕПОЗИТ В РАЗМЕРЕ 0.001 BITCOIN СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ! ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ, КАК КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ И ПЛАТИТ!
Мой деп: 0.08 BTC
hash 5074490aaca392b5b9d769367a56e917dd49aea88e0277b1df 96835beb6b456a

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 00:37
#2
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 179
Благодарностей: 9
КП: 0.003
Re: Sky Mine Limited - skyminers.biz
Статистика по сайту что-то не видно.
Попробывал зарегистрироваться, выдает ошибку...
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100% легальная компания!
makSSSimka на форуме  
Старый Сегодня, 00:59
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,253
Благодарностей: 1,626
КП: 0.000
Re: Sky Mine Limited - skyminers.biz
попробуем-деп 0.25 BTC 046b912df10e1f7230f438382cf42a6a2d4f41b4245c5557e5 8b23690b8978cc
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Aren на форуме  
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Старый Сегодня, 01:35
#4
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: г.Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Sky Mine Limited - skyminers.biz
зарегился бонус не дали....пополним посмотрим)
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Orego на форуме  
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