Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,819 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Минфин допустил возможность пополнения Резервного фонда

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:22
#1
Мастер
 
Имя: Эльвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 2,857
Благодарностей: 1,140
Записей в блоге: 4
КП: 0.234
Минфин допустил возможность пополнения Резервного фонда
Минфин допустил возможность пополнения Резервного фонда



Во втором полугодии 2017 года может сложиться ситуация, когда Минфин РФ начнет пополнять Резервный фонд, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Если это сложится — мы увидим это во втором полугодии", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности пополнения Резервного фонда в 2017 году.
Он оказался назвать конкретные параметры цен на нефть и курса рубля, при которых это будет возможно. "Теоретически такие возможности существуют", — сказал он. Силуанов напомнил, что в настоящее время в законе о бюджете на текущий год предусмотрено расходование 1,8 триллиона рублей на финансирование дефицита бюджета из Резервного фонда и ФНБ.

"Чтобы начать пополнять Резервный фонд, мы должны получить на эту сумму и больше дополнительные нефтегазовые доходы… Различные варианты прогнозов сделаны. И один из таких вариантов предусматривает возможность пополнения Резервного фонов", — сообщил Силуанов.
Однако основной вариант, который рассматривает Минфин, предполагает направление на плановые расходы бюджета дополнительных нефтегазовых доходов в полном объеме. Это, по словам министра, позволяет сохранить резервы и дает более широкие возможности Центробанку для действий на валютном рынке.

"Нетрата Резервного фонда не создает дополнительную ликвидность в экономике, которую планировал ЦБ. В этих условиях у Центрального банка больше возможностей для того чтобы участвовать на валютном рынке", — добавил Силуанов.
источник
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

►►☆☆ $ Инвестиции в Криптостартапы $ ☆☆ ◄◄ Facebook Скайп - ilvirbisnes.Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе
Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день. ПАРТИЗАНИТ 1 ГОД!
ElarGroup3 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин потратит последний триллион Резервного фонда в 2017 году Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 18 09.10.2016 18:40
Минфин не согласился гасить госдолг средствами Резервного фонда moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.05.2016 19:41
В правительстве обсуждают возможность создания второго резервного фонда VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.06.2015 06:04
Минфин потратит 3 триллиона рублей из Резервного фонда в 2015 году Unian Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.02.2015 16:02
Минфин не будет покупать доллары для Резервного фонда дороже 36 рублей LSasha Новости в мире финансов и инвестиций 12 15.03.2014 21:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад555
Кто выиграл от соглашений в ОПЕК
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар geneb
investproker.com -возврат 60% рефских.
От geneb в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар vvvv
bots-family.com рефбек 100% Bots Family
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ForexGaint - forexgaint.biz
От HYIPs-Analysis в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар moremiya
fin-revolution.com - fin-revolution
От moremiya в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Автомастер
От Shair в разделе «Авто»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube