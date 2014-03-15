Минфин допустил возможность пополнения Резервного фонда
Во втором полугодии 2017 года может сложиться ситуация, когда Минфин РФ начнет пополнять Резервный фонд, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
"Если это сложится — мы увидим это во втором полугодии", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности пополнения Резервного фонда в 2017 году.
Он оказался назвать конкретные параметры цен на нефть и курса рубля, при которых это будет возможно. "Теоретически такие возможности существуют", — сказал он. Силуанов напомнил, что в настоящее время в законе о бюджете на текущий год предусмотрено расходование 1,8 триллиона рублей на финансирование дефицита бюджета из Резервного фонда и ФНБ.
"Чтобы начать пополнять Резервный фонд, мы должны получить на эту сумму и больше дополнительные нефтегазовые доходы… Различные варианты прогнозов сделаны. И один из таких вариантов предусматривает возможность пополнения Резервного фонов", — сообщил Силуанов.
Однако основной вариант, который рассматривает Минфин, предполагает направление на плановые расходы бюджета дополнительных нефтегазовых доходов в полном объеме. Это, по словам министра, позволяет сохранить резервы и дает более широкие возможности Центробанку для действий на валютном рынке.
"Нетрата Резервного фонда не создает дополнительную ликвидность в экономике, которую планировал ЦБ. В этих условиях у Центрального банка больше возможностей для того чтобы участвовать на валютном рынке", — добавил Силуанов.
источник