Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Советник Wave Fighter: MultiPower

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Вчера, 23:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.01.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Советник Wave Fighter: MultiPower
Wave Fighter:
MultiPower советник ,этим советником кто нибуть пользовался ,хачу узнать ваше мнение ,заказал <a href="http://forex-focus.ru/?ref=9vk7oxj"><img src="http://forex-focus.ru/images/ads/728x90.gif" alt="Forex Focus - бесплатные советники" title="Forex Focus - бесплатные советники" /></a>. Можно ставить на торговлю или нет
__________________
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