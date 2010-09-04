Индустрия мобильных платежей достигнет $3,39 трлн к 2022 году

Согласно Allied Market Research, общая стоимость мировой индустрии мобильных платежей достигнет размера в $3,39 трлн к 2022 году, при прогнозируемом росте на 33,4% с 2016 по 2022 год.
Системы мобильных платежей, такие как Apple Pay, получили огромное развитие в 2016 году. Они обеспечили безопасность информации и возможность совершения покупок со своего мобильного телефона без суеты, чем и заслужили доверие потребителей.
Покупки, осуществлённые через смартфон, увеличили онлайн-расходы в Великобритании до рекордно высокого уровня в 133 млн фунтов стерлингов в 2016 году.
Подобный рост может быть непосредственно связан с внедрением телефонов с большим экраном, что позволило покупателем легче просматривать веб-сайты, чем раньше. Количество смартфонов поддерживающих платёжные услуги увеличится с 2,7 млрд до более 5 млрд с 2016 по 2020 год соответственно.
Глобальные потребительские расходы предположительно достигнут отметки в $74 млрд к 2020 году по сравнению с $54 млрд в 2016. Африка, Ближний Восток и Латинская Америка станут наиболее быстро развивающимися регионами для приложений мобильных платежей.
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