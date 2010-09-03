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Трампа "мочат" достаточно настойчиво еще с августа/сентября прошлого года

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Старый Вчера, 23:17
#1
Мастер
 
Имя: Эльвир
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Трампа "мочат" достаточно настойчиво еще с августа/сентября прошлого года
Трампа "мочат" достаточно настойчиво еще с августа/сентября прошлого года

То что CNN сейчас отомстила Трампу за "фейковый телеканал" - как бы так. Последний истерический возглас, который побудил меня пошариться по инету по поводу. И с удивлением обнаружил в ИноСми матерьяльчик. Победа Трампа была еще не очевидна, а ему уже не намекали. Прямо угрожали. Ладно бы кто-то "упоротый", о ком бы написали в качестве анекдота. Нет. Вполне себе системно и многократно.
Если до этого момента я воспринимал Трампа как очередного клоуна в шоу "Выборы в США", то сейчас зауважал. Человек ходит с черной меткой уже не первый месяц. Не просто ходит. А побеждает.
Вот ведь парадокс демократии. Если побеждают "демократы" - выборы честные. Если побеждает кто-то другой - тоталитаризм и подтасовка.

У меня нет иллюзий по поводу прорусскости Трампа. Как и у демократов, которые эту дезу тиражируют. Ну так а чего же они истерят?
Очень даже себе представляю, как злые банкстеры скрипят зубами по поводу временного проигрыша и необходимости сделать два шага назад. Но массовость? Половина электората США. Прозомбированная массовка - понятно. А чуть выше и далее? От креаклов, до менеджеров высшего звена?

И тут меня не то, чтобы осенило, а как-то явно проступило. Трамп то обещает посадить Клинтон, то обещает не сажать - это ладно. Перепетии предвыборной гонки. Не дать победить вороватому кандидату - это одна история. Достаточно персональная. Хоть и большие суммы вложены, гораздо большие обещаны. Но это таки локальная история. А реакция на Трампа более радикальна. Почему?

Представим себе. Президент Трамп вызывает Байдена для прояснения ситуации по Украине.
- Привет Джозеф. Ну рассказывай.
- Демократически избранный мировой лидер Украины, не смотря на агрессию и оккупацию...
- Хорош гнать пургу. Вот у меня личная тетрадочка Обамыча. Расход. Сто лямов лично Порошенко. За развязывания войны с Россией. Отметочка - выплачено. Вот объясни мне почему этот ***** деньги взял - и подписал минские соглашения?
- Аааа, мммм, зззззз.
- Где расписка от алкаша?
- Вот.
- Ага. Погоди. Но тут только на один лям. Где на остальное?!
- Русские хакеры...
-Да вы ох.... меня очень сильно удивляете! Охрана!

Т.е., в нашей терминологии Трамп "крепкий хозяйственник", сколотивший миллиарды на строительстве. Т.е. - прекрасно знающий что и как работает в сэшэовцевской бюрократии чтобы получать контракты с льготным налогообложением. Все схемы "лоббизма" не только знает, но и эффективно ими пользовался. И он начнет спрашивать. Начиная с военных заказов и заканчивая обамакерой. Не то, чтобы он честный-честный, но посадки в связи с перераспределением потоков будут.
Именно этого боятся "демократы". Не рептилодидные банкстеры, которые мыслят глобально. А те, кто нашустрили здесь и сейчас. Отсюда и массовость.

И мне немного жалка Трампа. Если его не грохнут, то он окажется в положении Рогозина. Расстреливать можно каждого второго, но тогда совсем все рухнет. И 8 лет мало, что исправить систему напрочь коррумпированную.
ПЫСЫ. Про коррумпированность США напрочь. Вспомнился фильм то ли аглицкий, то ли сэшэовцевский про войну в Ираке. Ничего из фильма не помню. Помню, что про очередные сверхподвиги ихнего спецназа. Но вот кадры с ангаром заставленном Паллетами "резаной" как-то врезались.....
ПЫСЫПЫСЫ. А то, что "демократы" очень даже склонны воровать, и воровать масштабно - смотри дело Никиты Белых ;-)
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