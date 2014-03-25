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Трамп сформировал худший в американской истории кабинет министров

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Старый Вчера, 23:10
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Трамп сформировал худший в американской истории кабинет министров
Трамп сформировал худший в американской истории кабинет министров

Всякий раз, когда начинает работу новая администрация США, высказываются претензии к креатурам нового президента, утверждает на страницах The Washington Post Пол Уолдман, старший обозреватель The American Prospect.

"Но сейчас мы наблюдаем нечто экстраординарное. Кабинет Дональда Трампа принесет с собой коктейль из этических проблем, неопытности, неприязни к задачам ведомств, которые должны возглавить назначенцы нового президента, а также банального, но просто беспрецедентного невежества. Дело идет к тому, что это будет, ни больше ни меньше, худший кабинет в американской истории", - утверждает автор.
"Вот только один колоритный пример", - пишет Уолдман, ссылаясь на свежую статью в The New York Times о Рике Перри - предполагаемом новом министре энергетики.
Действующий министр энергетики США Эрнест Мониц - авторитетный физик-ядерщик с большим опытом управления научными институтами. А его преемник Перри когда-то предлагал упразднить министерство энергетики.

Вдобавок NYT написала: когда Трамп предложил Перри должность министра энергетики, тот "охотно согласился, полагая, что возьмет на себя роль глобального эмиссара американской нефтегазовой индустрии, интересы которой он долгое время защищал в своем родном штате". Через несколько дней Перри выяснил: если Сенат его утвердит, ему придется управлять комплексом национальной безопасности США и заботиться о ядерном арсенале страны, говорится в статье.
Итак, в 2012 году, будучи кандидатом в президенты США, Перри предлагал упразднить министерство, о работе которого не имел никакого понятия. "После того как меня ознакомили с множеством важнейших функций министерства энергетики, - говорит теперь Перри, - я сожалею, что рекомендовал его упразднить".

Автор перечисляет еще несколько назначенцев Трампа.
Министр финансов Стивен Мнухин никогда не работал в правительственных органах и не имеет опыта в том, что касается формирования макроэкономической политики. Мнухин "не предал огласке долю, которая принадлежит ему в корпорации, зарегистрированной на Каймановых островах, а также личные активы стоимостью более 100 млн долларов", цитирует автор прессу.
У министра здравоохранения Тома Прайса "есть привычка торговать акциями компаний, связанных со здравоохранением, на деятельность которых влияют составленные им законы", говорится в статье.
Министр труда Энди Паздер - "пламенный противник повышения минимальной зарплаты и законов, регулирующих перерывы на отдых и оплату сверхурочной работы".

Скотт Прюитт, глава Агентства по охране окружающей среды (EPA), "похоже, выбран за то, что пламенно сопротивляется миссии того ведомства, которое он возглавит", - продолжает Уолдман. В бытность генпрокурором Оклахомы он много раз судился с EPA из-за попыток ведомства добиться соблюдения законов об охране природы.
Советник по национальной безопасности Майкл Флинн, "пламенный исламофоб и сторонник безумных конспирологических теорий, был уволен со своего последнего поста в правительственных органах за плохое управление вверенным ему ведомством", утверждает автор.
"Госсекретарь Рекс Тиллерсон не имеет никакого опыта работы в правительстве или на дипломатической службе, но побывал во многих странах, где есть нефть", - характеризует его обозреватель.
А опыт полпреда в ООН Никки Хейли во внешнеполитической сфере "сводится к паре поездок, связанных с торговлей, в бытность губернатором Южной Каролины", говорится в статье.

Никогда еще ни один президент США не "собирал коллекцию" из такого множества людей, которые не имеют надлежащей квалификации и (или) срывали работу ведомств, которые теперь будут им вверены, заключает Уолдман.
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