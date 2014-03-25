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Главный вопрос 2017: убьют ли Дональда Трампа?

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Старый Вчера, 23:06
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Главный вопрос 2017: убьют ли Дональда Трампа?
Главный вопрос 2017: убьют ли Дональда Трампа?



Телеканал CNN сделал очень своеобразный подарок в связи с инаугурацией нового американского президента. Он показал объемный документальный репортаж о том, как проходит инаугурация и смоделировал сценарий, в котором Дональд Трамп, Майкл Пенс и высшее руководство Конгресса будут убиты во время церемонии. CNN искал ответ на вопрос: а что будет в этом случае? Кто займет место президента США?

Тут возникает интересная правовая коллизия. По утверждению экспертов, которые участвовали в подготовке репортажа, к полудню дня инаугурации Трамп еще не будет президентом, Майк Пенс - не будет вице-президентом, а Обама, Байден, Керри и другие сотрудники старой администрации уже будут лишены своих государственных полномочий. Создается настоящий вакуум власти, который усугубляется тем, что Сенат не успел еще проголосовать по кандидатуре госсекретаря и других министров в новой администрации Трампа. Например, если бы Сенат успел утвердить кандидатуру Рекса Тиллерсона, то именно он заменил бы Трампа в этом сценарии. Так что же будет в том случае, если на инаугурации действительно произойдет массированный теракт?

Проанализировав правила передачи полномочий в случае подобного ЧП, эксперты CNN пришли к выводу, что временным президентом станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон - член администрации Обамы и бывший посол США в Бразилии, известный своим участием в организации импичмента президента страны Дильмы Русеф, а также сопутствующих массовых беспорядков, которые вполне тянут на статус цветной революции. Судя по тому с какой быстротой эта новость разлетелась по соцсетям и с каким восторгом она была воспринята частью американской аудитории, многие надеются на чудо, которое в последний момент лишит Трампа власти, вернув ее администрации Барака Обамы.

Я сильно сомневаюсь в возможности убийства Трампа на инаугурации, хотя такой сценарий действительно нельзя исключать. Но есть другой, не менее важный аспект, связанный с репортажем CNN. Жителей США постепенно и последовательно приучают к мысли, что если нового президента убьют, то это - не страшно. Мол, никакой катастрофы не произойдет, система всё предусмотрела и вообще убийство президента - это не повод для паники. Если кто-то в американской элите действительно планирует убить Трампа, то такая подготовка аудитории действительно является необходимым мероприятием, так сказать анестезией для электората.

Я понимаю, что это звучит как чистая конспирология, но такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов как фантастический. Вот вы бы поверили полгода назад, если бы вам сказали, что в США на полном серьезе представители спецслужб будут утверждать, что русские хакеры определили исход американских выборов? А именно это сейчас и происходит, несмотря на то, что нормальные люди уже много раз предлагали группе поддержки Клинтон и идеологам наднационального олигархата просто успокоиться, перестать позориться и наконец-то научиться проигрывать красиво.

У меня есть только одно объяснение происходящему абсурду. Мировая наднациональная элита - в панике. У неё острый психоз и изменённое состояние сознания, в котором можно натворить любые глупости. Конечно, я не могу точно знать, как себя чувствует наднациональный олигархат и бюрократия, но тут нам поможет... Анатолий Чубайс, который как раз вхож в эти круги.

Глава Роснано, который сейчас находится в Давосе, то есть буквально в эпицентре мировой закулисной политики, сообщил журналистам, что большинство участников форума, а это в основном самые влиятельные и богатые люди в мире, а также обслуживающие их политики, испытывают "ужас" перед происходящим. Вот его слова:
"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост… Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году".

На что способны, ослепленные ужасом воротилы из наднациональных элит? Да на всё. Убийство американского президента - далеко не самое страшное в списке того, что им может прийти в голову ради сохранения свое влияние в мире. Массовые теракты, провокации, кибер-терроризм, который будет, конечно же, списан на Россию, всё может быть. Нет ничего невозможного, правил больше нет, тормозов — тоже.

Мне бы очень хотелось, чтобы встреча Путина и Трампа, которая обязательно состоится в этом году и на которую одна часть мира смотрит с надеждой, а другая часть с ужасом, состоится или в Москве, или в какой-нибудь по-настоящему нейтральной стране. Любой другой вариант будет слишком опасен. Уж слишком много влиятельных сил могут захотеть решить все свои проблемы одним массированным террористическим актом.

И последнее. Главный пиарщик и спичрайтер братьев Кеннеди, Адам Валински поддержал Трампа во время избирательной кампании и указал на то, что Трамп, несмотря на все свои недостатки, в большей степени политический наследник Кеннеди, чем партия Хиллари Клинтон, которая превратилась в "партию бесконечной войны". Хотелось бы верить, что команда нового президента США и особенно те, кто занимаются его безопасностью, учтут ошибки своих предшественников, а сам Трамп не повторит судьбу Кеннеди.
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