ElarGroup3 Мастер

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Главный вопрос 2017: убьют ли Дональда Трампа? Главный вопрос 2017: убьют ли Дональда Трампа?







Телеканал CNN сделал очень своеобразный подарок в связи с инаугурацией нового американского президента. Он показал объемный документальный репортаж о том, как проходит инаугурация и смоделировал сценарий, в котором Дональд Трамп, Майкл Пенс и высшее руководство Конгресса будут убиты во время церемонии. CNN искал ответ на вопрос: а что будет в этом случае? Кто займет место президента США?



Тут возникает интересная правовая коллизия. По утверждению экспертов, которые участвовали в подготовке репортажа, к полудню дня инаугурации Трамп еще не будет президентом, Майк Пенс - не будет вице-президентом, а Обама, Байден, Керри и другие сотрудники старой администрации уже будут лишены своих государственных полномочий. Создается настоящий вакуум власти, который усугубляется тем, что Сенат не успел еще проголосовать по кандидатуре госсекретаря и других министров в новой администрации Трампа. Например, если бы Сенат успел утвердить кандидатуру Рекса Тиллерсона, то именно он заменил бы Трампа в этом сценарии. Так что же будет в том случае, если на инаугурации действительно произойдет массированный теракт?



Проанализировав правила передачи полномочий в случае подобного ЧП, эксперты CNN пришли к выводу, что временным президентом станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон - член администрации Обамы и бывший посол США в Бразилии, известный своим участием в организации импичмента президента страны Дильмы Русеф, а также сопутствующих массовых беспорядков, которые вполне тянут на статус цветной революции. Судя по тому с какой быстротой эта новость разлетелась по соцсетям и с каким восторгом она была воспринята частью американской аудитории, многие надеются на чудо, которое в последний момент лишит Трампа власти, вернув ее администрации Барака Обамы.



Я сильно сомневаюсь в возможности убийства Трампа на инаугурации, хотя такой сценарий действительно нельзя исключать. Но есть другой, не менее важный аспект, связанный с репортажем CNN. Жителей США постепенно и последовательно приучают к мысли, что если нового президента убьют, то это - не страшно. Мол, никакой катастрофы не произойдет, система всё предусмотрела и вообще убийство президента - это не повод для паники. Если кто-то в американской элите действительно планирует убить Трампа, то такая подготовка аудитории действительно является необходимым мероприятием, так сказать анестезией для электората.



Я понимаю, что это звучит как чистая конспирология, но такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов как фантастический. Вот вы бы поверили полгода назад, если бы вам сказали, что в США на полном серьезе представители спецслужб будут утверждать, что русские хакеры определили исход американских выборов? А именно это сейчас и происходит, несмотря на то, что нормальные люди уже много раз предлагали группе поддержки Клинтон и идеологам наднационального олигархата просто успокоиться, перестать позориться и наконец-то научиться проигрывать красиво.



У меня есть только одно объяснение происходящему абсурду. Мировая наднациональная элита - в панике. У неё острый психоз и изменённое состояние сознания, в котором можно натворить любые глупости. Конечно, я не могу точно знать, как себя чувствует наднациональный олигархат и бюрократия, но тут нам поможет... Анатолий Чубайс, который как раз вхож в эти круги.



Глава Роснано, который сейчас находится в Давосе, то есть буквально в эпицентре мировой закулисной политики, сообщил журналистам, что большинство участников форума, а это в основном самые влиятельные и богатые люди в мире, а также обслуживающие их политики, испытывают "ужас" перед происходящим. Вот его слова:

"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост… Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году".



На что способны, ослепленные ужасом воротилы из наднациональных элит? Да на всё. Убийство американского президента - далеко не самое страшное в списке того, что им может прийти в голову ради сохранения свое влияние в мире. Массовые теракты, провокации, кибер-терроризм, который будет, конечно же, списан на Россию, всё может быть. Нет ничего невозможного, правил больше нет, тормозов — тоже.



Мне бы очень хотелось, чтобы встреча Путина и Трампа, которая обязательно состоится в этом году и на которую одна часть мира смотрит с надеждой, а другая часть с ужасом, состоится или в Москве, или в какой-нибудь по-настоящему нейтральной стране. Любой другой вариант будет слишком опасен. Уж слишком много влиятельных сил могут захотеть решить все свои проблемы одним массированным террористическим актом.



И последнее. Главный пиарщик и спичрайтер братьев Кеннеди, Адам Валински поддержал Трампа во время избирательной кампании и указал на то, что Трамп, несмотря на все свои недостатки, в большей степени политический наследник Кеннеди, чем партия Хиллари Клинтон, которая превратилась в "партию бесконечной войны". Хотелось бы верить, что команда нового президента США и особенно те, кто занимаются его безопасностью, учтут ошибки своих предшественников, а сам Трамп не повторит судьбу Кеннеди.

источник Телеканал CNN сделал очень своеобразный подарок в связи с инаугурацией нового американского президента. Он показал объемный документальный репортаж о том, как проходит инаугурация и смоделировал сценарий, в котором Дональд Трамп, Майкл Пенс и высшее руководство Конгресса будут убиты во время церемонии. CNN искал ответ на вопрос: а что будет в этом случае? Кто займет место президента США?Тут возникает интересная правовая коллизия. По утверждению экспертов, которые участвовали в подготовке репортажа, к полудню дня инаугурации Трамп еще не будет президентом, Майк Пенс - не будет вице-президентом, а Обама, Байден, Керри и другие сотрудники старой администрации уже будут лишены своих государственных полномочий. Создается настоящий вакуум власти, который усугубляется тем, что Сенат не успел еще проголосовать по кандидатуре госсекретаря и других министров в новой администрации Трампа. Например, если бы Сенат успел утвердить кандидатуру Рекса Тиллерсона, то именно он заменил бы Трампа в этом сценарии. Так что же будет в том случае, если на инаугурации действительно произойдет массированный теракт?Проанализировав правила передачи полномочий в случае подобного ЧП, эксперты CNN пришли к выводу, что временным президентом станет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон - член администрации Обамы и бывший посол США в Бразилии, известный своим участием в организации импичмента президента страны Дильмы Русеф, а также сопутствующих массовых беспорядков, которые вполне тянут на статус цветной революции. Судя по тому с какой быстротой эта новость разлетелась по соцсетям и с каким восторгом она была воспринята частью американской аудитории, многие надеются на чудо, которое в последний момент лишит Трампа власти, вернув ее администрации Барака Обамы.Я сильно сомневаюсь в возможности убийства Трампа на инаугурации, хотя такой сценарий действительно нельзя исключать. Но есть другой, не менее важный аспект, связанный с репортажем CNN. Жителей США постепенно и последовательно приучают к мысли, что если нового президента убьют, то это - не страшно. Мол, никакой катастрофы не произойдет, система всё предусмотрела и вообще убийство президента - это не повод для паники. Если кто-то в американской элите действительно планирует убить Трампа, то такая подготовка аудитории действительно является необходимым мероприятием, так сказать анестезией для электората.Я понимаю, что это звучит как чистая конспирология, но такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов как фантастический. Вот вы бы поверили полгода назад, если бы вам сказали, что в США на полном серьезе представители спецслужб будут утверждать, что русские хакеры определили исход американских выборов? А именно это сейчас и происходит, несмотря на то, что нормальные люди уже много раз предлагали группе поддержки Клинтон и идеологам наднационального олигархата просто успокоиться, перестать позориться и наконец-то научиться проигрывать красиво.У меня есть только одно объяснение происходящему абсурду. Мировая наднациональная элита - в панике. У неё острый психоз и изменённое состояние сознания, в котором можно натворить любые глупости. Конечно, я не могу точно знать, как себя чувствует наднациональный олигархат и бюрократия, но тут нам поможет... Анатолий Чубайс, который как раз вхож в эти круги.Глава Роснано, который сейчас находится в Давосе, то есть буквально в эпицентре мировой закулисной политики, сообщил журналистам, что большинство участников форума, а это в основном самые влиятельные и богатые люди в мире, а также обслуживающие их политики, испытывают "ужас" перед происходящим. Вот его слова:"Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы. Причем, заметьте, по экономике ничего катастрофического не происходит, глобальная экономика росла в прошлом году, в 2017 году ожидается рост… Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году".На что способны, ослепленные ужасом воротилы из наднациональных элит? Да на всё. Убийство американского президента - далеко не самое страшное в списке того, что им может прийти в голову ради сохранения свое влияние в мире. Массовые теракты, провокации, кибер-терроризм, который будет, конечно же, списан на Россию, всё может быть. Нет ничего невозможного, правил больше нет, тормозов — тоже.Мне бы очень хотелось, чтобы встреча Путина и Трампа, которая обязательно состоится в этом году и на которую одна часть мира смотрит с надеждой, а другая часть с ужасом, состоится или в Москве, или в какой-нибудь по-настоящему нейтральной стране. Любой другой вариант будет слишком опасен. Уж слишком много влиятельных сил могут захотеть решить все свои проблемы одним массированным террористическим актом.И последнее. Главный пиарщик и спичрайтер братьев Кеннеди, Адам Валински поддержал Трампа во время избирательной кампании и указал на то, что Трамп, несмотря на все свои недостатки, в большей степени политический наследник Кеннеди, чем партия Хиллари Клинтон, которая превратилась в "партию бесконечной войны". Хотелось бы верить, что команда нового президента США и особенно те, кто занимаются его безопасностью, учтут ошибки своих предшественников, а сам Трамп не повторит судьбу Кеннеди.

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