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Лучшие валюты для покупки-продажи в 2017 году.

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Старый Вчера, 22:52
#1
Интересующийся
 
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 774
Благодарностей: 58
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Лучшие валюты для покупки-продажи в 2017 году.



За прошедший 2016 год не менее восьмидесяти валют в мире упали в цене. Больше всех падение показала египетская валюта, упав на целых 56 процентов.

В 2017 году, валюты, которые дешевели, продолжат свое падение. За 2 недели нового года больше всех досталось турецкой лире, падение составило 6 процентов. Мексиканская валюта показала исторический минимум, подешевев на 4 процента с начала этого года.

Рубль показал рост на 20 процентов. Более высокое стремление вверх показал лишь бразильский реал. Рубль должен укрепиться и существует вероятность достижения им отметки в 55 рублей.

Наибольшее внимание обращаем на бразильский реал. Благодаря улучшавшейся экономической ситуации, инфляция будет уменьшаться быстрее, чем ставка центробанка.

Доллар США, по-прежнему, так и останется самой привлекательной валютой в 2017 году.



по материалам "РБК"

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