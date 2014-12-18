Лучшие валюты для покупки-продажи в 2017 году.

За прошедший 2016 год не менее восьмидесяти валют в мире упали в цене. Больше всех падение показала египетская валюта, упав на целых 56 процентов.
В 2017 году, валюты, которые дешевели, продолжат свое падение. За 2 недели нового года больше всех досталось турецкой лире, падение составило 6 процентов. Мексиканская валюта показала исторический минимум, подешевев на 4 процента с начала этого года.
Рубль показал рост на 20 процентов. Более высокое стремление вверх показал лишь бразильский реал. Рубль должен укрепиться и существует вероятность достижения им отметки в 55 рублей.
Наибольшее внимание обращаем на бразильский реал. Благодаря улучшавшейся экономической ситуации, инфляция будет уменьшаться быстрее, чем ставка центробанка.
Доллар США, по-прежнему, так и останется самой привлекательной валютой в 2017 году.
по материалам "РБК
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