bit magnet ltd - bitmagnet.org

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старт 21.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 10.7 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin
языки: EN
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITMAGNET.ORG! bitmagnet.org является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 2016 году мы в Лондоне и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Наши инвестиционные специалисты имеют большой опыт работы во всех методах криптовалюта, и они могут ответить на любой вопрос у вас есть о добыче Bitcoin. В горнодобывающей компании Bitcoin, у нас есть только одна цель: обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов.
12-25% в день, пожизненно
12% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $5000.00 12.00
20% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5001.00 - $15000.00 20.00
25% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $15001.00 and more 25.00
депозит:
21.01.17 18:37 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13467726 from U1294xxx. Batch: 161098182. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitmagnet.org User all-hyips.info.
подробности:
Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: не ограничен
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders bitmagnet.org - Licensed
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).
Registrar Info
NameNamesilo, LLC
Important Dates
Expires On 2018-01-16
Registered On 2017-01-16
Updated On 2017-01-16
Name Servers
NS1.BITMAGNET.ORG 144.217.90.154
NS2.BITMAGNET.ORG 144.217.90.154
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