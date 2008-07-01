Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bit magnet ltd - bitmagnet.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 22:46
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,574
Благодарностей: 4,844
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
bit magnet ltd - bitmagnet.org
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 21.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 10.7 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITMAGNET.ORG! bitmagnet.org является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 2016 году мы в Лондоне и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Наши инвестиционные специалисты имеют большой опыт работы во всех методах криптовалюта, и они могут ответить на любой вопрос у вас есть о добыче Bitcoin. В горнодобывающей компании Bitcoin, у нас есть только одна цель: обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов.
Инвест планы:

12-25% в день, пожизненно

12% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $5000.00 12.00

20% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5001.00 - $15000.00 20.00

25% PROFIT DAILY FOREVER
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $15001.00 and more 25.00

депозит:

21.01.17 18:37 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13467726 from U1294xxx. Batch: ‎161098182. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitmagnet.org User all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: не ограничен
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders bitmagnet.org - Licensed
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Registrar Info
NameNamesilo, LLC

Important Dates
Expires On 2018-01-16
Registered On 2017-01-16
Updated On 2017-01-16

Name Servers
NS1.BITMAGNET.ORG 144.217.90.154
NS2.BITMAGNET.ORG 144.217.90.154

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Вчера, 23:31
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,942
Благодарностей: 3,864
КП: 0.424
Re: bit magnet ltd - bitmagnet.org
The amount of 6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U13467726->U2631114. Memo: API Payment. Withdraw to myinvestblog from bitmagnet.org.. Date: 19:41 21.01.17. Batch: 161103921.
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Старый Вчера, 23:50
#3
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,037
Благодарностей: 227
КП: 0.163
Re: bit magnet ltd - bitmagnet.org
Цитата:
Сообщение от all-hyips Посмотреть сообщение
старт 21.01.2017
так вроде 17 стартанул
с такими процентами нужно день в день входить...как бы
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Старый Вчера, 23:53
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: bit magnet ltd - bitmagnet.org
Дизайн то от bitmagnet.biz. Только с дикими процентами, даю день-два дня до скама
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