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Названы самые бюджетные авиакомпании мира
Бюджетная авиакомпания или лоукостер – это авиакомпания, которая предлагает низкую плату за перелет в обмен на отказ от различных услуг, которые приняты в традиционных авиакомпаниях. FullPicture со ссылкой на сайт AirlineRatings.com. представили рейтинг самых безопасных бюджетных авиакомпаний в мире.
1. Aer Lingus — национальный перевозчик Ирландии, предлагает гибридную модель своих услуг, предоставляя полный набор услуг на дальних расстояниях и услуги лоукостера на небольших перелетах.
2. JetBlue – бюджетная американская авиакомпания.
3. Jetstar Airways является бюджетной дочерней авиакомпанией перевозчика Qantas – самой безопасной авиакомпании в мире.
4. Thomas Cook является одним из крупнейших чартерных авиаперевозчиков в мире.
5. Jetstar Asia является ответвлением сингапурской компании Jetstar Airways.
6. WestJet является крупнейшей бюджетной авиакомпанией Канады. Несмотря на принадлежность к лоукостерам, на борту вас ждут развлечения, чтобы скоротать полет.
7. Flybe. Основанная в 1979 году, авиакомпания является недорогим региональным перевозчиком юго-западной Англии.
8. HK Express. Гонконгская авиакомпания основанная в 2004 году в качестве регионального перевозчика Китая. В 2011 году авиакомпания приняла бизнес-модель лоукостеров и расширила географию полетов на всю Юго-Восточную Азию.
9. Основанная в 2004 году, Vueling сегодня является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Испании.
10. Virgin America: Alaska Airlines – авиакомпания купленная Virgin America.
По материалам УБР