moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,647 Благодарностей: 6,159 КП: 0.211

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Индексы ползут к ноябрю Индексы ползут к ноябрю



Итоги недели на фондовом рынке





На этой неделе отечественные фондовые индексы продолжали снижение, вновь обживая уровни начала декабря. Рубль колебался вслед за нефтью, но ее влияние все ослабевает, а из-за выхода ЦБ на валютный рынок снизится еще сильнее.



С начала года индекс ММВБ не закрыл ни одной недели в плюс и на этой снизился еще на 1,6% (до 2159,96 пункта). От исторического максимума, зафиксированного в первый торговый день нового года, его отделяет 6,2%. Так что, хотя ралли, которому индекс обязан последними рекордами, и было связано с результатами выборов в США, ко дню инаугурации Дональда Трампа рынок скорректировал уже больше трети этого роста.



Индекс РТС по сравнению с закрытием прошлой недели снизился на 1,6% (до 1138,99 пункта). На этот раз, что бывает в последнее время не так уж часто, изменение индекса, рассчитываемого в долларах, лишь во втором знаке после запятой отличалось от показанного индексом ММВБ.

Как продолжалось сползание российских фондовых индексов



И причина этого, естественно, в самом курсе доллара. За неделю тот на Московской бирже вырос не слишком заметно — с 59,66 руб. до 59,76 руб. Хотя, конечно, он и не стоял на месте все пять дней — было и снижение до 58,95 руб. во вторник и рост до 60,265 руб. в четверг.



Эти движения были связаны с колебаниями нефти. Хотя она и не пыталась выйти из установившегося с декабря диапазона примерно $53—58 за баррель brent, но во вторник достигала $56,95, а вечером в среду — $53,77. Однако в итоге за неделю brent практически не изменилась в цене, оказавшись в пятницу на уровне $55,49 за баррель.



Были на прошлой неделе и другие события, способные повлиять на курс рубля, причем не только в перспективе нескольких дней. «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке»,— заявил на прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов. А Банк России позднее прокомментировал, что покупка и продажа валюты «в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики, сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля».

Самые ликвидные российские акции

Эмитент Мин. за неделю (руб.) Макс. за неделю (руб.) Посл. (руб.) Изм. за неделю (%) Мин. за год (руб.) Макс. за год (руб.) P/E RATIO DivYield P/Book P/Sales

«Абрау-Дюрсо» 95.5 108 103.5 8.38 93 108 61.51 0.76 3.05 1.59

АвтоВАЗ 9.97 11.45 11.02 1.76 9.64 10.49 — — — 0.31

«Акрон» 3435 3545 3460 -2.54 3370 3615 9.42 5.2 1.65 1.32

АЛРОСА 97.68 102.39 99.7 -1.47 96.4 103.42 23.91 2.1 4.84 3.27

«АЛРОСА-Нюрба» 178000 182000 179500 0.55 173000 190500 10.7 8.64 13.51 4.01

«Армада» 20.2 22.5 21 1.44 19.8 23.7 — — 0.19 —

«Арсагера» 3.47 3.68 3.68 0.85 3.3 3.94 12950.47 — 3328.82 16553.84

«Ашинский метзавод» 4.1 6.52 5.6 32.45 3.93 6.52 — — 0.82 0.16

«Аэрофлот» 154.78 164.95 160.5 1.86 140 164.95 — — — 0.43

«Башнефть» 3587 3649 3643 -0.08 3587 3618 10.6 4.5 3.03 1.17

«Белон» 4.42 4.78 4.64 -4.83 4.42 4.95 — — 1.01 0.39

«Бурятзолото» 1290 1350 1335 -0.37 1290 1355 36.2 — 2.37 2.31

«Владимирэнерго» 13 14.9 14 4.48 13 14.9 — 1.14 0.68 0.04

«Возрождение» 740.5 759.5 755 2.36 740.5 759.5 — — 0.82 1.12

«ВСМПО-Ависма» 14500 14880 14660 0.2 13900 14880 10.06 8.5 1.25 2.14

ВТБ 0.06806 0.07027 0.06843 -1.24 0.06837 0.0745 175.46 1.71 0.61 1.46

ГАЗ 551 623 590 0.85 547 623 — — — 0.1

«Газпром» 147.7 158.3 149.7 -4.07 148.23 158.7 4.37 5.27 0.33 0.58

«Газпром нефть» 224 232.25 225.9 -1.93 214.35 239.9 9.72 2.86 0.93 0.73

ДВМП 3.33 3.99 3.712 11.8 3.114 3.99 — — — 0.27

«Дикси» 256.1 284.9 257.4 -8.37 259.5 290.2 54.53 — 0.98 0.12

«Дорогобуж» 35 36.2 36 1.13 34.9 36.5 3.72 3.61 0.95 1.32

«Европлан» 725 730 728.5 0.07 525.5 731.5 8.62 — 7.63 10.76

«Живой офис» 3.98 4.4 4.13 -2.42 3.98 4.42 — — — —

«Заволжский моторный завод» 37.5 41.7 41.4 0 36.4 41.7 27417.22 — 0.57 4.69

«Звезда» 4.8 5.09 4.9 3.3 4.68 5.11 — — 8.78 2.12

«ЗИЛ» 1410 1685 1530 -1.64 1345 1685 — — 0.85 4.06

«Ижсталь» 1295 1295 1295 0 1250 1315 — — — 0.12

«Институт стволовых клеток» 17.85 18.1 17.95 0 17.75 18.35 — 1.67 7.68 7.1

«ИнтерРАО» 3.72 4.1 3.747 -7.2 3.799 4.2995 13.92 0.48 1.08 0.49

«Иркут» 9.21 9.79 9.58 1.4 9.1 9.79 — 5.25 0.52 0.32

«Иркутскэнерго» 14.93 15.51 15.04 0 14.9 15.51 5.31 3.52 1.95 0.57

«Казаньоргсинтез» 42.1 44.7 43.1 -1.59 40.1 44.7 4.13 7.49 2.11 1.13

«КамАЗ» 48.2 50.1 49 -1.41 47.45 50.25 — — 0.95 0.36

«Камчатскэнерго» 0.1575 0.219 0.172 4.72 0.1565 0.219 — — 1.72 0.73

«Квадра» 0.003825 0.00428 0.00399 4.46 0.00346 0.00428 — — 0.37 0.17

«Ковровский механический завод» 393 438 409 -4.22 400 450 — — 0.25 0.32

«Красный Октябрь» 270 294 290 1.04 270 304 4.55 — 0.37 0.23

«Кубаньэнерго» 85 95.4 93 5.92 82.1 95.4 11.49 4.35 1.29 0.81

«Кузбассэнергосбыт» 153.5 165 155 -4.95 153.5 165 — — 19.38 0.32

«Куйбышевазот» 88 89 89 0.45 86 89.3 4.24 4.27 1.09 0.5

«Левенгук» 7.2 8.3 8.15 9.46 7 8.3 10.73 — 0.58 0.86

«Лензолото» 8610 9170 8720 -3.32 8220 9350 2.98 — 0.87 0.96

Группа ЛСР 989 1065.5 1004 -2.9 950.5 1065.5 9.6 7.77 1.52 1.19

ЛУКОЙЛ 3177 3319.5 3180 -3.18 3183.5 3582 7.85 5.57 0.84 0.47

«М.Видео» 366.1 375 372.5 -0.27 366.1 389.8 14.71 5.37 4.78 0.41

«Магаданэнерго» 2.95 3.12 3.06 0.33 2.95 3.3 — — — 0.16

«Магнит» 9488 9925 9730 -0.81 9488 11476 16.08 2.58 6.88 1

МГТС 830 900 830 2.75 809 900 4.49 26.75 0.74 1.97

«Мегафон» 603.8 646 641.1 2.82 580 628.2 9.78 17.61 2.69 1.27

«Мегионнефтегаз» 514 555 520 0.74 510 555 4.15 — 0.57 0.47

«Международный торговый центр» 8.75 9.1 9.1 2.82 8.75 9.2 34.86 3.59 0.23 1.91

«Мечел» 186.25 195.08 190.01 -1.19 177.62 199.38 — — — 0.4

МКБ 4.265 4.339 4.285 -0.05 4.248 4.34 49.48 — 1.26 2.77

ММК 33.285 35.105 34.3 0.61 32.625 35.105 15.23 2.13 1.94 1.1

«Морион» 5.05 7.22 6.5 -11.29 5.05 9.68 12.34 — 1.07 1.54

«Московская биржа» 129.11 137.49 130.75 -4.3 125.02 137.6 10.51 5.44 2.63 6.44

«Мостотрест» 93 95.2 94.1 -0.42 90.2 97.9 7.48 11.31 1.02 0.19

«Мосэнерго» 2.6 3.074 2.971 12.14 2.42 3.074 — 1.91 0.51 0.69

«Мотовилихинские завод» 4.5 4.55 4.5 -1.1 4.5 4.95 — — — 0.32

МОЭСК 0.912 0.969 0.952 2.48 0.895 0.969 3.7 13.62 0.27 0.35

МРСК Северо-Запада 0.0528 0.0588 0.0557 0.54 0.0521 0.0588 6.55 7.63 0.26 0.13

МРСК Урала 0.1655 0.1745 0.174 0.88 0.1605 0.172 8.63 8.16 0.37 0.22

МРСК Центра 0.438 0.4785 0.4455 -2.47 0.421 0.4785 22.05 2.42 0.49 0.23

МРСК Приволжья 0.1526 0.1625 0.1572 3.21 0.1459 0.1625 5.19 5.32 0.51 0.26

МРСК Волги 0.0578 0.0675 0.06485 13.67 0.053 0.0675 9.13 1.96 0.44 0.26

МРСК Сибири 0.084 0.0946 0.089900000 4.96 0.079 0.0946 84.81 — 0.62 0.19

МРСК Северного Кавказа 20.65 23.5 22.2 2.3 20.3 23.5 0.56 — 11.97 4.71

МРСК Юга 0.051 0.0543 0.0519 -2.98 0.0495 0.0564 3.76 5.49 — 0.1

МТС 256.95 275.1 272.9 3.9 251.65 269.3 10.97 7.19 3.41 1.26

НефАЗ 95 113 112 -3.64 95 114.5 — — 7.31 0.1

«Нижнекамскнефтехим» 72.1 73.4 73.4 1.11 70.3 75.3 4.88 5.91 1.35 0.8

«Нижнекамскшина» 10.25 11.75 11.5 2.78 10.1 11.75 3.24 — 1.48 0.05

НЛМК 109.1 116.49 110 -3.35 111.1 117.7 11.38 5.18 2.15 1.38

НМТП 6.895 7.195 7.05 1.79 6.495 7.3 — — 29.22 2.59

НОВАТЭК 716 754.8 723.3 -4.28 716.6 799.8 29.35 1.87 5.15 4.62

ГМК «Норильский никель» 9341 10090 9360 -4.04 9510 10457 13.98 9.16 9.07 2.93

ОГК-2 0.5205 0.585 0.5688 7.1 0.4963 0.585 17.94 1 0.56 0.56

«Омскшина» 440 451 440 -0.9 441 451 — — 1.22 0.18

«Отисифарм» 176 185 184.5 -2.17 176 191 7.29 — 0.94 1.5

«Открытые инвестиции» 319 350 336 1.5 315 359 — — 0.64 2.68

ПИК 270 290.6 273 -3.51 275 293 16.14 — 5.65 3.53

«Полюс Золото» 4515 4794 4613 1.77 4420 4794 14.61 — 7.02 7.55

Промсвязьбанк 0.0705 0.0724 0.0711 -1.53 0.0705 0.0759 — — 0.96 1.37

«Протек» 113.7 121.1 116.3 -0.26 98.8 121.1 5.35 13.76 1.79 0.31

Группа «Разгуляй» 6.07 6.94 6.17 -2.98 6.07 6.94 11.14 — 0.09 0.05

«Распадская» 86.18 93.9 88 0.63 77.88 93.9 — — 10.34 2.47

РБК 7.86 8.9 8.1 3.3 7.65 8.9 — — — 0.58

РКК «Энергия» 5970 6200 6090 2.87 5860 6210 — 2.22 — 0.19

«Роллман» 114 126 120 -3.23 114 129 20.69 — 1.39 0.96

«Росбанк» 65 74.9 67.1 -1.73 58.6 86.1 — — 0.86 1.99

«Росгосстрах» 0.387 0.407 0.407 -0.74 0.387 0.413 — — 9.74 1.63

«Росинтер Ресторантс Холдинг» 70.5 75 74 -1.49 66.1 79.7 — — — 0.16

«Роснефть» 374.1 395.5 387.5 -2.61 374.1 425.7 11.57 3.03 1.42 0.8

«Россети» 1.18 1.273 1.2291 -1.59 1.1439 1.2794 3.06 — 0.29 0.33

«Ростелеком» 83.91 85.71 84.36 -1.4 83.53 86 16.85 7.01 0.94 0.77

«Русгидро» 0.9515 1.1059 1.0866 13.05 0.9063 1.0999 12.56 3.58 0.77 1.33

«Русолово» 3.24 3.9 3.41 1.42 3.24 3.9 3831.46 — 3.1 10.08

«Русполимет» 0.588 0.609 0.6 -0.67 0.588 0.67 4.28 — 0.58 0.35

Русснефть 555.8 560 559.5 0 555.8 561 — — — —

«Самараэнерго» 0.276 0.3 0.29 -0.69 0.276 0.319 12.85 — 0.66 0.03

Банк «Санкт-Петербруг» 69 77 70.35 -2.78 66 77.9 8.45 1.49 0.54 0.94

Сбербанк 163.34 172.39 167.49 -1.17 163.34 181.68 16.16 1.18 1.58 2.43

«Северсталь» 910.8 954.4 912.7 -2.29 918.7 969.1 21.91 5.29 5.67 2

«Селигдар» 9.11 9.84 9.4 0.75 8.99 10 — — 1.41 1.29

«Синергия» 600 644 628 -1.91 600 649 51.45 — 0.84 0.51

АФК «Система» 23.26 25.21 25.125 6.58 22.68 24.94 — 2.67 1.29 0.34

«Система-Галс» 1230 1250 1245 -0.4 930 1290 — — — 1.61

«Славнефть-ЯНОС» 27.8 29.4 28.5 3.21 27.6 32.1 3.94 — 0.71 1.12

«Соллерс» 587 639 596 -2.88 535 640 6.52 — 1.28 0.53

«Ставропольэнерго» 0.346 0.476 0.377 12.26 0.335 0.476 — — 0.97 0.03

«Сургутнефтегаз» 30.905 31.895 31.7 0.21 30.8 32.05 1.6 1.89 0.39 1.38

«Тантал» 44.9 46.4 45.9 -0.22 42.5 49.4 38.48 — 0.52 0.66

«Татнефть» 405.15 439 411.15 -5.9 406.15 448.65 9.44 2.67 1.48 1.68

«Таттелеком» 0.154 0.1595 0.1595 -0.63 0.1515 0.1595 — 7.12 0.57 0.42

ТГК-1 0.01528 0.0165 0.01584 2.3 0.014015 0.017 10.09 1.52 0.63 0.88

ТГК-2 0.002285 0.0025 0.0023 -1.26 0.0021 0.002525 — — 0.34 0.11

ТГК-14 0.003375 0.003675 0.00354 -0.42 0.00325 0.003875 8.85 — 1.38 0.41

«ТМК» 79.05 81.95 80.5 2.54 77.95 82 — — 2.1 0.34

«Трасконтейнер» 3520 3635 3560 -0.28 3510 3635 17.22 7.07 1.37 1.16

«Уралкалий» 164.9 169.75 169.75 -0.3 164.75 168.1 23.63 — — 3.16

«Уралсиб» 0.13 0.1517 0.1363 4.91 0.129 0.1517 — — 1.04 1.36

«Уральская кузница» 5970 7220 6430 -9.72 5970 7350 1.32 — 0.21 0.28

«Фармсинтез» 15.95 16.85 16.15 -3.58 15.95 16.85 — — 2.28 14.67

Банк «ФК Открытие» 1460 1505 1462 0.76 1446 1516 17.09 — 1.25 1.98

«Фосагро» 2695 2900 2759 -1.05 2552 2950 9.8 6.42 5.96 1.88

ФСК ЕЭС 0.2011 0.22745 0.21026 2.09 0.2011 0.22745 5.92 6.34 0.43 1.43

«Центральный телеграф» 23.1 27 24.7 7.14 22.75 27 81.87 — 2.16 1.34

Челябинский трубопрокатный завод 102.5 112.4 112.4 2.5 101.1 109 5.79 — 21.87 0.36

Челябинский цинковый завод 651 664 660 0.61 651 663 9.54 — 2.13 1.49

Группа «Черкизово» 792 832 815 3.05 763 832 5.95 5.58 0.69 0.47

«Электроцинк» 685 740 720 1.12 641 748 — — 1.17 0.2

Энел Россия 0.987 1.08 1.058 3.92 0.987 1.08 — — 1.2 0.53

«Южный Кузбасс» 893 965 930 -0.96 893 994 — — — 1.05

«Южуралникель» 5000 6245 5140 -14.08 4755 6375 8.11 — 0.31 44.58

«Юнипро» 2.947 3 2.964 0.81 2.842 2.998 13.66 6.65 1.7 2.44

«Ютэйр» 10.03 10.3 10.17 0.49 10 10.54 1.5 — — 0.54

«Якутскгапром» 15.7 16.2 16.1 1.25 15.6 16.3 7.18 10.01 2.56 2.44

«Якутскэнерго» 0.28 0.308 0.296 2.07 0.202 0.309 1.64 — 0.24 0.09

Lenta Ltd 465.5 486 471.5 -3.09 465.5 515 20.93 — 9.63 1.8

Polymetal Int 660.5 692.5 682 0.44 636 697 21.73 1.85 9.98 3.37

Rusal 265 297.3 292.9 10.86 262 297.3 — — — —

Yandex 1259 1320 1315 2.79 1212 1332 43.82 — 6.01 7.05



Источник С начала года индекс ММВБ не закрыл ни одной недели в плюс и на этой снизился еще на 1,6% (до 2159,96 пункта). От исторического максимума, зафиксированного в первый торговый день нового года, его отделяет 6,2%. Так что, хотя ралли, которому индекс обязан последними рекордами, и было связано с результатами выборов в США, ко дню инаугурации Дональда Трампа рынок скорректировал уже больше трети этого роста.Индекс РТС по сравнению с закрытием прошлой недели снизился на 1,6% (до 1138,99 пункта). На этот раз, что бывает в последнее время не так уж часто, изменение индекса, рассчитываемого в долларах, лишь во втором знаке после запятой отличалось от показанного индексом ММВБ.Как продолжалось сползание российских фондовых индексовИ причина этого, естественно, в самом курсе доллара. За неделю тот на Московской бирже вырос не слишком заметно — с 59,66 руб. до 59,76 руб. Хотя, конечно, он и не стоял на месте все пять дней — было и снижение до 58,95 руб. во вторник и рост до 60,265 руб. в четверг.Эти движения были связаны с колебаниями нефти. Хотя она и не пыталась выйти из установившегося с декабря диапазона примерно $53—58 за баррель brent, но во вторник достигала $56,95, а вечером в среду — $53,77. Однако в итоге за неделю brent практически не изменилась в цене, оказавшись в пятницу на уровне $55,49 за баррель.Были на прошлой неделе и другие события, способные повлиять на курс рубля, причем не только в перспективе нескольких дней. «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке»,— заявил на прошлой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов. А Банк России позднее прокомментировал, что покупка и продажа валюты «в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики, сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля».Эмитент Мин. за неделю (руб.) Макс. за неделю (руб.) Посл. (руб.) Изм. за неделю (%) Мин. за год (руб.) Макс. за год (руб.) P/E RATIO DivYield P/Book P/Sales«Абрау-Дюрсо» 95.5 108 103.5 8.38 93 108 61.51 0.76 3.05 1.59АвтоВАЗ 9.97 11.45 11.02 1.76 9.64 10.49 — — — 0.31«Акрон» 3435 3545 3460 -2.54 3370 3615 9.42 5.2 1.65 1.32АЛРОСА 97.68 102.39 99.7 -1.47 96.4 103.42 23.91 2.1 4.84 3.27«АЛРОСА-Нюрба» 178000 182000 179500 0.55 173000 190500 10.7 8.64 13.51 4.01«Армада» 20.2 22.5 21 1.44 19.8 23.7 — — 0.19 —«Арсагера» 3.47 3.68 3.68 0.85 3.3 3.94 12950.47 — 3328.82 16553.84«Ашинский метзавод» 4.1 6.52 5.6 32.45 3.93 6.52 — — 0.82 0.16«Аэрофлот» 154.78 164.95 160.5 1.86 140 164.95 — — — 0.43«Башнефть» 3587 3649 3643 -0.08 3587 3618 10.6 4.5 3.03 1.17«Белон» 4.42 4.78 4.64 -4.83 4.42 4.95 — — 1.01 0.39«Бурятзолото» 1290 1350 1335 -0.37 1290 1355 36.2 — 2.37 2.31«Владимирэнерго» 13 14.9 14 4.48 13 14.9 — 1.14 0.68 0.04«Возрождение» 740.5 759.5 755 2.36 740.5 759.5 — — 0.82 1.12«ВСМПО-Ависма» 14500 14880 14660 0.2 13900 14880 10.06 8.5 1.25 2.14ВТБ 0.06806 0.07027 0.06843 -1.24 0.06837 0.0745 175.46 1.71 0.61 1.46ГАЗ 551 623 590 0.85 547 623 — — — 0.1«Газпром» 147.7 158.3 149.7 -4.07 148.23 158.7 4.37 5.27 0.33 0.58«Газпром нефть» 224 232.25 225.9 -1.93 214.35 239.9 9.72 2.86 0.93 0.73ДВМП 3.33 3.99 3.712 11.8 3.114 3.99 — — — 0.27«Дикси» 256.1 284.9 257.4 -8.37 259.5 290.2 54.53 — 0.98 0.12«Дорогобуж» 35 36.2 36 1.13 34.9 36.5 3.72 3.61 0.95 1.32«Европлан» 725 730 728.5 0.07 525.5 731.5 8.62 — 7.63 10.76«Живой офис» 3.98 4.4 4.13 -2.42 3.98 4.42 — — — —«Заволжский моторный завод» 37.5 41.7 41.4 0 36.4 41.7 27417.22 — 0.57 4.69«Звезда» 4.8 5.09 4.9 3.3 4.68 5.11 — — 8.78 2.12«ЗИЛ» 1410 1685 1530 -1.64 1345 1685 — — 0.85 4.06«Ижсталь» 1295 1295 1295 0 1250 1315 — — — 0.12«Институт стволовых клеток» 17.85 18.1 17.95 0 17.75 18.35 — 1.67 7.68 7.1«ИнтерРАО» 3.72 4.1 3.747 -7.2 3.799 4.2995 13.92 0.48 1.08 0.49«Иркут» 9.21 9.79 9.58 1.4 9.1 9.79 — 5.25 0.52 0.32«Иркутскэнерго» 14.93 15.51 15.04 0 14.9 15.51 5.31 3.52 1.95 0.57«Казаньоргсинтез» 42.1 44.7 43.1 -1.59 40.1 44.7 4.13 7.49 2.11 1.13«КамАЗ» 48.2 50.1 49 -1.41 47.45 50.25 — — 0.95 0.36«Камчатскэнерго» 0.1575 0.219 0.172 4.72 0.1565 0.219 — — 1.72 0.73«Квадра» 0.003825 0.00428 0.00399 4.46 0.00346 0.00428 — — 0.37 0.17«Ковровский механический завод» 393 438 409 -4.22 400 450 — — 0.25 0.32«Красный Октябрь» 270 294 290 1.04 270 304 4.55 — 0.37 0.23«Кубаньэнерго» 85 95.4 93 5.92 82.1 95.4 11.49 4.35 1.29 0.81«Кузбассэнергосбыт» 153.5 165 155 -4.95 153.5 165 — — 19.38 0.32«Куйбышевазот» 88 89 89 0.45 86 89.3 4.24 4.27 1.09 0.5«Левенгук» 7.2 8.3 8.15 9.46 7 8.3 10.73 — 0.58 0.86«Лензолото» 8610 9170 8720 -3.32 8220 9350 2.98 — 0.87 0.96Группа ЛСР 989 1065.5 1004 -2.9 950.5 1065.5 9.6 7.77 1.52 1.19ЛУКОЙЛ 3177 3319.5 3180 -3.18 3183.5 3582 7.85 5.57 0.84 0.47«М.Видео» 366.1 375 372.5 -0.27 366.1 389.8 14.71 5.37 4.78 0.41«Магаданэнерго» 2.95 3.12 3.06 0.33 2.95 3.3 — — — 0.16«Магнит» 9488 9925 9730 -0.81 9488 11476 16.08 2.58 6.88 1МГТС 830 900 830 2.75 809 900 4.49 26.75 0.74 1.97«Мегафон» 603.8 646 641.1 2.82 580 628.2 9.78 17.61 2.69 1.27«Мегионнефтегаз» 514 555 520 0.74 510 555 4.15 — 0.57 0.47«Международный торговый центр» 8.75 9.1 9.1 2.82 8.75 9.2 34.86 3.59 0.23 1.91«Мечел» 186.25 195.08 190.01 -1.19 177.62 199.38 — — — 0.4МКБ 4.265 4.339 4.285 -0.05 4.248 4.34 49.48 — 1.26 2.77ММК 33.285 35.105 34.3 0.61 32.625 35.105 15.23 2.13 1.94 1.1«Морион» 5.05 7.22 6.5 -11.29 5.05 9.68 12.34 — 1.07 1.54«Московская биржа» 129.11 137.49 130.75 -4.3 125.02 137.6 10.51 5.44 2.63 6.44«Мостотрест» 93 95.2 94.1 -0.42 90.2 97.9 7.48 11.31 1.02 0.19«Мосэнерго» 2.6 3.074 2.971 12.14 2.42 3.074 — 1.91 0.51 0.69«Мотовилихинские завод» 4.5 4.55 4.5 -1.1 4.5 4.95 — — — 0.32МОЭСК 0.912 0.969 0.952 2.48 0.895 0.969 3.7 13.62 0.27 0.35МРСК Северо-Запада 0.0528 0.0588 0.0557 0.54 0.0521 0.0588 6.55 7.63 0.26 0.13МРСК Урала 0.1655 0.1745 0.174 0.88 0.1605 0.172 8.63 8.16 0.37 0.22МРСК Центра 0.438 0.4785 0.4455 -2.47 0.421 0.4785 22.05 2.42 0.49 0.23МРСК Приволжья 0.1526 0.1625 0.1572 3.21 0.1459 0.1625 5.19 5.32 0.51 0.26МРСК Волги 0.0578 0.0675 0.06485 13.67 0.053 0.0675 9.13 1.96 0.44 0.26МРСК Сибири 0.084 0.0946 0.089900000 4.96 0.079 0.0946 84.81 — 0.62 0.19МРСК Северного Кавказа 20.65 23.5 22.2 2.3 20.3 23.5 0.56 — 11.97 4.71МРСК Юга 0.051 0.0543 0.0519 -2.98 0.0495 0.0564 3.76 5.49 — 0.1МТС 256.95 275.1 272.9 3.9 251.65 269.3 10.97 7.19 3.41 1.26НефАЗ 95 113 112 -3.64 95 114.5 — — 7.31 0.1«Нижнекамскнефтехим» 72.1 73.4 73.4 1.11 70.3 75.3 4.88 5.91 1.35 0.8«Нижнекамскшина» 10.25 11.75 11.5 2.78 10.1 11.75 3.24 — 1.48 0.05НЛМК 109.1 116.49 110 -3.35 111.1 117.7 11.38 5.18 2.15 1.38НМТП 6.895 7.195 7.05 1.79 6.495 7.3 — — 29.22 2.59НОВАТЭК 716 754.8 723.3 -4.28 716.6 799.8 29.35 1.87 5.15 4.62ГМК «Норильский никель» 9341 10090 9360 -4.04 9510 10457 13.98 9.16 9.07 2.93ОГК-2 0.5205 0.585 0.5688 7.1 0.4963 0.585 17.94 1 0.56 0.56«Омскшина» 440 451 440 -0.9 441 451 — — 1.22 0.18«Отисифарм» 176 185 184.5 -2.17 176 191 7.29 — 0.94 1.5«Открытые инвестиции» 319 350 336 1.5 315 359 — — 0.64 2.68ПИК 270 290.6 273 -3.51 275 293 16.14 — 5.65 3.53«Полюс Золото» 4515 4794 4613 1.77 4420 4794 14.61 — 7.02 7.55Промсвязьбанк 0.0705 0.0724 0.0711 -1.53 0.0705 0.0759 — — 0.96 1.37«Протек» 113.7 121.1 116.3 -0.26 98.8 121.1 5.35 13.76 1.79 0.31Группа «Разгуляй» 6.07 6.94 6.17 -2.98 6.07 6.94 11.14 — 0.09 0.05«Распадская» 86.18 93.9 88 0.63 77.88 93.9 — — 10.34 2.47РБК 7.86 8.9 8.1 3.3 7.65 8.9 — — — 0.58РКК «Энергия» 5970 6200 6090 2.87 5860 6210 — 2.22 — 0.19«Роллман» 114 126 120 -3.23 114 129 20.69 — 1.39 0.96«Росбанк» 65 74.9 67.1 -1.73 58.6 86.1 — — 0.86 1.99«Росгосстрах» 0.387 0.407 0.407 -0.74 0.387 0.413 — — 9.74 1.63«Росинтер Ресторантс Холдинг» 70.5 75 74 -1.49 66.1 79.7 — — — 0.16«Роснефть» 374.1 395.5 387.5 -2.61 374.1 425.7 11.57 3.03 1.42 0.8«Россети» 1.18 1.273 1.2291 -1.59 1.1439 1.2794 3.06 — 0.29 0.33«Ростелеком» 83.91 85.71 84.36 -1.4 83.53 86 16.85 7.01 0.94 0.77«Русгидро» 0.9515 1.1059 1.0866 13.05 0.9063 1.0999 12.56 3.58 0.77 1.33«Русолово» 3.24 3.9 3.41 1.42 3.24 3.9 3831.46 — 3.1 10.08«Русполимет» 0.588 0.609 0.6 -0.67 0.588 0.67 4.28 — 0.58 0.35Русснефть 555.8 560 559.5 0 555.8 561 — — — —«Самараэнерго» 0.276 0.3 0.29 -0.69 0.276 0.319 12.85 — 0.66 0.03Банк «Санкт-Петербруг» 69 77 70.35 -2.78 66 77.9 8.45 1.49 0.54 0.94Сбербанк 163.34 172.39 167.49 -1.17 163.34 181.68 16.16 1.18 1.58 2.43«Северсталь» 910.8 954.4 912.7 -2.29 918.7 969.1 21.91 5.29 5.67 2«Селигдар» 9.11 9.84 9.4 0.75 8.99 10 — — 1.41 1.29«Синергия» 600 644 628 -1.91 600 649 51.45 — 0.84 0.51АФК «Система» 23.26 25.21 25.125 6.58 22.68 24.94 — 2.67 1.29 0.34«Система-Галс» 1230 1250 1245 -0.4 930 1290 — — — 1.61«Славнефть-ЯНОС» 27.8 29.4 28.5 3.21 27.6 32.1 3.94 — 0.71 1.12«Соллерс» 587 639 596 -2.88 535 640 6.52 — 1.28 0.53«Ставропольэнерго» 0.346 0.476 0.377 12.26 0.335 0.476 — — 0.97 0.03«Сургутнефтегаз» 30.905 31.895 31.7 0.21 30.8 32.05 1.6 1.89 0.39 1.38«Тантал» 44.9 46.4 45.9 -0.22 42.5 49.4 38.48 — 0.52 0.66«Татнефть» 405.15 439 411.15 -5.9 406.15 448.65 9.44 2.67 1.48 1.68«Таттелеком» 0.154 0.1595 0.1595 -0.63 0.1515 0.1595 — 7.12 0.57 0.42ТГК-1 0.01528 0.0165 0.01584 2.3 0.014015 0.017 10.09 1.52 0.63 0.88ТГК-2 0.002285 0.0025 0.0023 -1.26 0.0021 0.002525 — — 0.34 0.11ТГК-14 0.003375 0.003675 0.00354 -0.42 0.00325 0.003875 8.85 — 1.38 0.41«ТМК» 79.05 81.95 80.5 2.54 77.95 82 — — 2.1 0.34«Трасконтейнер» 3520 3635 3560 -0.28 3510 3635 17.22 7.07 1.37 1.16«Уралкалий» 164.9 169.75 169.75 -0.3 164.75 168.1 23.63 — — 3.16«Уралсиб» 0.13 0.1517 0.1363 4.91 0.129 0.1517 — — 1.04 1.36«Уральская кузница» 5970 7220 6430 -9.72 5970 7350 1.32 — 0.21 0.28«Фармсинтез» 15.95 16.85 16.15 -3.58 15.95 16.85 — — 2.28 14.67Банк «ФК Открытие» 1460 1505 1462 0.76 1446 1516 17.09 — 1.25 1.98«Фосагро» 2695 2900 2759 -1.05 2552 2950 9.8 6.42 5.96 1.88ФСК ЕЭС 0.2011 0.22745 0.21026 2.09 0.2011 0.22745 5.92 6.34 0.43 1.43«Центральный телеграф» 23.1 27 24.7 7.14 22.75 27 81.87 — 2.16 1.34Челябинский трубопрокатный завод 102.5 112.4 112.4 2.5 101.1 109 5.79 — 21.87 0.36Челябинский цинковый завод 651 664 660 0.61 651 663 9.54 — 2.13 1.49Группа «Черкизово» 792 832 815 3.05 763 832 5.95 5.58 0.69 0.47«Электроцинк» 685 740 720 1.12 641 748 — — 1.17 0.2Энел Россия 0.987 1.08 1.058 3.92 0.987 1.08 — — 1.2 0.53«Южный Кузбасс» 893 965 930 -0.96 893 994 — — — 1.05«Южуралникель» 5000 6245 5140 -14.08 4755 6375 8.11 — 0.31 44.58«Юнипро» 2.947 3 2.964 0.81 2.842 2.998 13.66 6.65 1.7 2.44«Ютэйр» 10.03 10.3 10.17 0.49 10 10.54 1.5 — — 0.54«Якутскгапром» 15.7 16.2 16.1 1.25 15.6 16.3 7.18 10.01 2.56 2.44«Якутскэнерго» 0.28 0.308 0.296 2.07 0.202 0.309 1.64 — 0.24 0.09Lenta Ltd 465.5 486 471.5 -3.09 465.5 515 20.93 — 9.63 1.8Polymetal Int 660.5 692.5 682 0.44 636 697 21.73 1.85 9.98 3.37Rusal 265 297.3 292.9 10.86 262 297.3 — — — —Yandex 1259 1320 1315 2.79 1212 1332 43.82 — 6.01 7.05

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