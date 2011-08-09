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Лондонская интернет-биржа устанавливает слежку за Трампом

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Старый Сегодня, 21:03
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 771
Благодарностей: 58
КП: 0.074
Лондонская интернет-биржа устанавливает слежку за Трампом

"Я могу встать посреди Пятой Авеню и стрелять в людей, и я не потеряю сторонников."


Интернет биржа Trading.co.uk запустит приложение для трейдеров, которое упростит слежение за Трампом в реальном времени.

Новое приложение будет оповещать менеджеров и трейдеров, каждый раз, когда в твиттере президента будет появляться новая запись. Это решение поможет быстро сориентироваться почему произошло изменение на мировых биржах, валютах и ценах на товары.

И это совсем не бесполезное занятие - твиты Трампа, иногда довольно хорошо могут взбудоражить рынок.
Например, акции фармацевтических компаний, пережили потрясение, когда Трамп заявил, что их цены слишком завышены.

И пока твит-лидер США может взволновать хоть кого-либо, для таких компаний как Trading.co.uk, делающих капитал, отслеживая миллионы ежедневных сообщений в цифровом пространстве, Дональд Трамп большая находка.

Руководитель Trading.co.uk Гарет Манн рассказал что, оповестительный сигнал использует технологию искусственного интеллекта чтоб различать твиты и остальные сообщения.

"Это анализ воздействия" - заявил он, "Мы дадим вам знать когда Трамп напишет в Твиттер. Мы дадим вам знать, когда он упоминает только лишь акции либо акции в контексте страны. Но если он напишет что просто летит в самолете, оповещение не придет."

О, дивный новый мир, в котором мы живем.


Перевод специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 22:11
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 737
Благодарностей: 164
КП: 0.119
Re: Лондонская интернет-биржа устанавливает слежку за Трампом
Действительно Дивный мир, твитер Трампа станет самым популярным из за таких наблюдателей.
grebnev на форуме  
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