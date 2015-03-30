Рынок аренды жилья в Украине переходит на доллар

В ближайшее время в Украине могут вырасти цены на рынке аренды жилья. Предпосылками к этому становится повышение курса доллара, которое толкает квартировладельцев пересматривать ставки и устанавливать квартиросъемщикам оплату исключительно в валюте.
Эксперты в области недвижимости предполагают, что количество договоров, в которых этот пункт указан, поскольку все больше людей перестраховываются на случай очередного падения гривны. Пиковые цены на доллар в обменниках прогнозируют уже в феврале, по мнению экспертов курс подскочит до 30 гривен за доллар. Сейчас еще собственники жилья ждут перемен и полностью готовы в любой момент внести соответствующие изменения и поправки в документы.
Предприниматели уже почувствовали на себе последствия от повышения цен. Появляется все больше прецедентов «замораживания» договоров аренды, поскольку предприниматели не в состоянии содержать помещения или платить за аренду здания заведений общественного питания. Не разрывают договора лишь те, кто имеет постоянный стабильный доход, и у кого достаточно клиентов и покупателей.
Примечательно, что ситуация по регионам плачевнее, чем в Киеве, одесситы, к примеру давно берут арендную плату в долларовом эквиваленте, так что, выходит, фиксированной стоимости там нет и в помине. Все цены зависят от прихотливости курса. Самая большая привязанность к доллару и «валютная лихорадка» гнездится в популярном у туристов и отдыхающих Львове, там большинство арендодателей давно переоформили свои договора на более выгодных для себя условиях. Впрочем, на количество потенциальных квартирантов этот факт особого влияния не оказывает, поэтому львовским собственникам жилья остаться без пассивного дохода точно не грозит.
Стоит также отметить, что крартировладельцы все чаще заключают договора на лояльных условиях, предлагая квартиросъемщикам проживание за оплату коммунальных услуг. После рекордного удорожания тарифов по всей стране это и неудивительно.
Специально для mmgp
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