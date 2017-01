altomour Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 23.09.2016 Сообщений: 48 Благодарностей: 0 КП: 0.000

[Продам] Сообщества ВконтактеIFacebookIinstagram своя сеть сообщесв.



Продаю свои сообщества Вконтакте с хорошей активностью и монетизацией. Для тех кто в теме, думаю не имеет смысла расписывать все привилегии данной темы, ну а для тек кто в танке, готов Безвозмездно, просто за человеческое Спасибо проконсультировать по данному направлению в этом виде Бизнеса.



Направления по которым можно работать разные, так, как социальная индустрия можно так сказать промышленная, зарабатывать можно абсолютно на всем, на рекламе, развивать с помощью сообщества Offline Бизнес, при этом дополнительно продавая услуги. В принципе если вас интересует данное направление, то вы можете найти в интернете полно информации.



Причина продаж: Продаю по причине того что слаживаю в другой Offline Бизнес , но с SMM не расстаюсь, как только наберется сумма покрывающая мои расходы, продажу прекращу, поэтому тема не вечна.



Сообщества ВКонтатке



​

Тематика: Смешные картинки

Количество подписчиков: 1.100.000

C аккаунтом создателя.



Тематика: Творчество

Количество подписчиков: 569.000

C аккаунтом создателя.





Тематика: Творчество

Количество подписчиков: 400.000

C аккаунтом создателя.



Тематика: Любовь

Количество подписчиков: 340.000

C аккаунтом создателя.



Тематика: AliExpress

Количество подписчиков: 185 000

C аккаунтом создателя.



Тематика: картинки

Количество подписчиков: 150 000

C аккаунтом создателя.



Тематика: Куллинария

Количество подписчиков: 107 000

C аккаунтом создателя.



Тематика: смешные картинки

Количество подписчиков: 89 000

C аккаунтом создателя.





Тематика: AliExpress

Количество подписчиков: 70 000

C аккаунтом создателя.





Сообщества Facebook

Тематика: Юмор

270 000 Подписчиков

Передача прав Владельца





Тематика: Бизнес цитаты

308 000 подписчиков

Передача Прав Владельца





Аккаунт Инстаграм ​



Тематика: Видео Юмор

89.000 Подписчиков

Минимальное количество просмотров ~ 30.000 Просмотров.





Реальному покупателю готов дать время на тест, что бы понять нужно ли ему или нет, в целом в ведении сообществ сложного ничего нету, у меня занимаются этим редакторы, готов отдать редактора в нагрузку на моих с ним договоренностях. Подробности по контактам.





Email:

Vk: vk.com/ppaymair​ Доброго времени суток! ​Продаю свои сообщества Вконтакте с хорошей активностью и монетизацией. Для тех кто в теме, думаю не имеет смысла расписывать все привилегии данной темы, ну а для тек кто в танке, готов Безвозмездно, просто за человеческое Спасибо проконсультировать по данному направлению в этом виде Бизнеса.Направления по которым можно работать разные, так, как социальная индустрия можно так сказать промышленная, зарабатывать можно абсолютно на всем, на рекламе, развивать с помощью сообщества Offline Бизнес, при этом дополнительно продавая услуги. В принципе если вас интересует данное направление, то вы можете найти в интернете полно информации.Причина продаж: Продаю по причине того что слаживаю в другой Offline Бизнес , но с SMM не расстаюсь, как только наберется сумма покрывающая мои расходы, продажу прекращу, поэтому тема не вечна.Сообщества ВКонтаткеТематика: Смешные картинкиКоличество подписчиков: 1.100.000C аккаунтом создателя.Тематика: ТворчествоКоличество подписчиков: 569.000C аккаунтом создателя.Тематика: ТворчествоКоличество подписчиков: 400.000C аккаунтом создателя.Тематика: ЛюбовьКоличество подписчиков: 340.000C аккаунтом создателя.Тематика: AliExpressКоличество подписчиков: 185 000C аккаунтом создателя.Тематика: картинкиКоличество подписчиков: 150 000C аккаунтом создателя.Тематика: КуллинарияКоличество подписчиков: 107 000C аккаунтом создателя.Тематика: смешные картинкиКоличество подписчиков: 89 000C аккаунтом создателя.Тематика: AliExpressКоличество подписчиков: 70 000C аккаунтом создателя.Сообщества FacebookТематика: Юмор270 000 ПодписчиковПередача прав ВладельцаТематика: Бизнес цитаты308 000 подписчиковПередача Прав ВладельцаАккаунт Инстаграм ​Тематика: Видео Юмор89.000 ПодписчиковМинимальное количество просмотров ~ 30.000 Просмотров.Реальному покупателю готов дать время на тест, что бы понять нужно ли ему или нет, в целом в ведении сообществ сложного ничего нету, у меня занимаются этим редакторы, готов отдать редактора в нагрузку на моих с ним договоренностях. Подробности по контактам.Email: pavelmajr@gmail.com Vk: vk.com/ppaymair​

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

__________________