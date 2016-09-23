Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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[Продам] Сообщества ВконтактеIFacebookIinstagram своя сеть сообщесв.

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Обсуждаем маркетинг в социальных сетях, таких как Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Facebook, Myspace и др.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 48
Благодарностей: 0
КП: 0.000
[Продам] Сообщества ВконтактеIFacebookIinstagram своя сеть сообщесв.
Доброго времени суток! ​

Продаю свои сообщества Вконтакте с хорошей активностью и монетизацией. Для тех кто в теме, думаю не имеет смысла расписывать все привилегии данной темы, ну а для тек кто в танке, готов Безвозмездно, просто за человеческое Спасибо проконсультировать по данному направлению в этом виде Бизнеса.

Направления по которым можно работать разные, так, как социальная индустрия можно так сказать промышленная, зарабатывать можно абсолютно на всем, на рекламе, развивать с помощью сообщества Offline Бизнес, при этом дополнительно продавая услуги. В принципе если вас интересует данное направление, то вы можете найти в интернете полно информации.

Причина продаж: Продаю по причине того что слаживаю в другой Offline Бизнес , но с SMM не расстаюсь, как только наберется сумма покрывающая мои расходы, продажу прекращу, поэтому тема не вечна.

Сообщества ВКонтатке


Тематика: Смешные картинки
Количество подписчиков: 1.100.000
C аккаунтом создателя.

Тематика: Творчество
Количество подписчиков: 569.000
C аккаунтом создателя.


Тематика: Творчество
Количество подписчиков: 400.000
C аккаунтом создателя.

Тематика: Любовь
Количество подписчиков: 340.000
C аккаунтом создателя.

Тематика: AliExpress
Количество подписчиков: 185 000
C аккаунтом создателя.

Тематика: картинки
Количество подписчиков: 150 000
C аккаунтом создателя.

Тематика: Куллинария
Количество подписчиков: 107 000
C аккаунтом создателя.

Тематика: смешные картинки
Количество подписчиков: 89 000
C аккаунтом создателя.


Тематика: AliExpress
Количество подписчиков: 70 000
C аккаунтом создателя.


Сообщества Facebook
Тематика: Юмор
270 000 Подписчиков
Передача прав Владельца


Тематика: Бизнес цитаты
308 000 подписчиков
Передача Прав Владельца


Аккаунт Инстаграм ​

Тематика: Видео Юмор
89.000 Подписчиков
Минимальное количество просмотров ~ 30.000 Просмотров.


Реальному покупателю готов дать время на тест, что бы понять нужно ли ему или нет, в целом в ведении сообществ сложного ничего нету, у меня занимаются этим редакторы, готов отдать редактора в нагрузку на моих с ним договоренностях. Подробности по контактам.


Email: pavelmajr@gmail.com
Vk: vk.com/ppaymair​
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
altomour на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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