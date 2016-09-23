[Продам] Сообщества ВконтактеIFacebookIinstagram своя сеть сообщесв.

Доброго времени суток!
Продаю свои сообщества Вконтакте с хорошей активностью и монетизацией. Для тех кто в теме, думаю не имеет смысла расписывать все привилегии данной темы, ну а для тек кто в танке, готов Безвозмездно, просто за человеческое Спасибо проконсультировать по данному направлению в этом виде Бизнеса.
Направления по которым можно работать разные, так, как социальная индустрия можно так сказать промышленная, зарабатывать можно абсолютно на всем, на рекламе, развивать с помощью сообщества Offline Бизнес, при этом дополнительно продавая услуги. В принципе если вас интересует данное направление, то вы можете найти в интернете полно информации.
Причина продаж: Продаю по причине того что слаживаю в другой Offline Бизнес , но с SMM не расстаюсь, как только наберется сумма покрывающая мои расходы, продажу прекращу, поэтому тема не вечна.
Сообщества ВКонтатке
Тематика: Смешные картинки
Количество подписчиков: 1.100.000
C аккаунтом создателя.
Тематика: Творчество
Количество подписчиков: 569.000
C аккаунтом создателя.
Тематика: Творчество
Количество подписчиков: 400.000
C аккаунтом создателя.
Тематика: Любовь
Количество подписчиков: 340.000
C аккаунтом создателя.
Тематика: AliExpress
Количество подписчиков: 185 000
C аккаунтом создателя.
Тематика: картинки
Количество подписчиков: 150 000
C аккаунтом создателя.
Тематика: Куллинария
Количество подписчиков: 107 000
C аккаунтом создателя.
Тематика: смешные картинки
Количество подписчиков: 89 000
C аккаунтом создателя.
Тематика: AliExpress
Количество подписчиков: 70 000
C аккаунтом создателя.
Сообщества Facebook
Тематика: Юмор
270 000 Подписчиков
Передача прав Владельца
Тематика: Бизнес цитаты
308 000 подписчиков
Передача Прав Владельца
Аккаунт Инстаграм
Тематика: Видео Юмор
89.000 Подписчиков
Минимальное количество просмотров ~ 30.000 Просмотров.
Реальному покупателю готов дать время на тест, что бы понять нужно ли ему или нет, в целом в ведении сообществ сложного ничего нету, у меня занимаются этим редакторы, готов отдать редактора в нагрузку на моих с ним договоренностях. Подробности по контактам.
Email: pavelmajr@gmail.com
Vk: vk.com/ppaymair