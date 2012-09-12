Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,796 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

У кого дороже: сколько стоит отопление в Украине, Польше, России и Беларуси

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,644
Благодарностей: 6,159
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
У кого дороже: сколько стоит отопление в Украине, Польше, России и Беларуси
В отопительный сезон 70% в платежках за коммуналку занимает отопление. В среднем, по словам экспертов, на отопление двухкомнатной квартиры приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по тарифам Киеэнерго – 1841,9 гривны. В России за такой же объем тепла придется заплатить около 1000 гривен, в Польше – больше двух тысяч, а в Минске – всего 245 гривен.

В Польше стоимость отопления в первую очередь зависит от тарифной группы. В среднем 1,3 Гкал может обходиться жителям Варшавы в 2360 гривен. При этом стоит отметить, что энергопотребления в Польше в три раза ниже Украины. Отопление одного квадратного метра обходится полякам приблизительно в 2,5 злотых (16,8 гривны). В то же время по тарифу Киевэнерго отопление одного квадратного метра стоит 32,9 гривны, то есть в два раза дороже.

В столицы России Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. Так, на отопление двухкомнатной квартиры в среднем придется потратить от 631 до 1272 гривен. При этом средняя зарплата в Москве – больше 25 тысяч гривен (в Киеве – 9 тысяч гривен). Правда, стоит отметить, что для отопления используется российский газ, который для внутреннего потребителя значительно дешевле.

В Беларуси, которая, как и Украина, газ импортирует, коммуналка в разы дешевле. Так, в Минске Гкал тепла обходится в 13,341 рубля (или 189 гривен). Отопление двухкомнатной квартиры обойдется всего в 245 гривен.

Напомним, этой зимой семье из четырех человек в Киеве, которая живет в квартире площадью 60 квадратных метров, за коммуналку в среднем придется заплатить 2696,2 гривны. При этом прошлой зимой, при условии использования такого же объема ресурсов, коммуналка обходилась в 1335,7 гривни. То есть общая сумма в платежке выросла в несколько раз.

По материалам Сегодня
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Сказали спасибо:
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На Украине с 1 июля отопление станет дороже на 75–90% ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 6 10.05.2016 21:48
VIP-номера: Сколько стоит стать "особенным" водителем в Украине kovga Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2015 14:04
В Беларуси игры в Steam обходятся в два раза дороже, чем в России Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.11.2015 23:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Помогите пожалуйста разобраться с заработком на партнерских программах
От Bob Larson в разделе «Партнерские программы»
Аватар mnimon
investproxy - investproxy.com
От mnimon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар varges
Дневник varges - Бинарные опционы
От varges в разделе «Дневник манимейкера»
Аватара нет
Истории побед и неудач(поделитесь своей)
От Educarfx в разделе «Бинарные опционы»
Аватара нет
Все о рекламе и рефералах
От Милен Фармер в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар inik1080
Stadium Goods, продающий популярные кроссовки и одежду, привлек $4.6 миллиона
От inik1080 в разделе «Горячие новости»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube