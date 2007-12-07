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Welcome бонус 50$ от Adamant Finance
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Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
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Сегодня, 21:03
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Сегодня, 20:06
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,127
Благодарностей: 5,952
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Welcome бонус 50$ от Adamant Finance
Условия акции:
Цитата:
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Welcome счет от компании Adamant Finance - это хорошая возможность без вложений оценить работу компании и превосходные торговые условия.
Кто-то использовал данный бонус ?
- Бонус можно получить только один раз
- Максимальная сумма вывода 25 USD
- Начальные средства нельзя вывести
- Подтвердить личные данные
- Совершить не менее 100 сделок
- Совершить торговый оборот не менее 6 лотов
- Время сделки между открытием и закрытием не менее 60 сек.
- Adamant Finance оставляет за собой право дисквалифицировать участника акции при подозрении в злоупотреблении условиями, в том числе за создание дополнительных аккаунтов
- Adamant Finance оставляет за собой право изменить условия акции в любой момент или прекратить её
- Срок действия счета 30 дней с момента регистрации
- Максимальная сумма прибыли 50 USD (от полученного бонуса 50 USD) при условии пополнения счета на минимум 200 USD (совершить не менее 50 сделок)
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Сегодня, 21:03
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