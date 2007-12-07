Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Welcome бонус 50$ от Adamant Finance

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Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
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Старый Сегодня, 20:06
#1
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,127
Благодарностей: 5,952
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Welcome бонус 50$ от Adamant Finance
Цитата:
Welcome счет от компании Adamant Finance - это хорошая возможность без вложений оценить работу компании и превосходные торговые условия.
Условия акции:
  • Бонус можно получить только один раз
  • Максимальная сумма вывода 25 USD
  • Начальные средства нельзя вывести
  • Подтвердить личные данные
  • Совершить не менее 100 сделок
  • Совершить торговый оборот не менее 6 лотов
  • Время сделки между открытием и закрытием не менее 60 сек.
  • Adamant Finance оставляет за собой право дисквалифицировать участника акции при подозрении в злоупотреблении условиями, в том числе за создание дополнительных аккаунтов
  • Adamant Finance оставляет за собой право изменить условия акции в любой момент или прекратить её
  • Срок действия счета 30 дней с момента регистрации
  • Максимальная сумма прибыли 50 USD (от полученного бонуса 50 USD) при условии пополнения счета на минимум 200 USD (совершить не менее 50 сделок)

Кто-то использовал данный бонус ?
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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