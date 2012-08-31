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Минфин предложил ограничить расчет наличными

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Старый Сегодня, 20:02
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Минфин предложил ограничить расчет наличными
На съезде "Единой России" было выдвинуто предложение установить планку расчетов наличными не менее чем 500 тысяч рублей.



Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступлени на дискуссионной площадке в рамках XVI съезда партии «Единая Россия» сообщил, что Минфин поддерживает предложение по ограничению расчетов наличными при покупках.
Цитата:
«Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше. Он вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого мероприятия. Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов»
,— цитирует ТАСС министра.

При этом он подчеркнул, что для граждан можно было бы установить определенную планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме. Один из участников партийного съезда предложил установить планку в размере не менее 500 тыс. руб.
Цитата:
Цитата:
В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля — эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах, это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах. Но делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам
,— пояснил глава Минфина.

Напомним, в прошлом году особой популярностью среди безналичных видов расчета стали пользоваться мобильные платежи. Таким образом, пластиковые карты, еще вчера передовой инструмент на рынке финансов, постепенно уходят в прошлое.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 20:08
#2
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 404
Благодарностей: 46
КП: 0.082
Re: Минфин предложил ограничить расчет наличными
Эта инициатива не пройдет. С ней будет тоже самое, как и с налогом на богатство. Депутаты никогда не примут законы, направленные против себя самих. Конечно если они научаться "проводить" безналом "отмытые" взятки, тогда эта инициатива примет силу закона.
realnotstory на форуме  
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