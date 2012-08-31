Минфин предложил ограничить расчет наличными

На съезде "Единой России" было выдвинуто предложение установить планку расчетов наличными не менее чем 500 тысяч рублей.
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступлени на дискуссионной площадке в рамках XVI съезда партии «Единая Россия» сообщил, что Минфин поддерживает предложение по ограничению расчетов наличными при покупках.
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«Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше. Он вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого мероприятия. Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов»
,— цитирует ТАСС министра.
При этом он подчеркнул, что для граждан можно было бы установить определенную планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме. Один из участников партийного съезда предложил установить планку в размере не менее 500 тыс. руб.
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В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля — эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах, это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах. Но делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам
,— пояснил глава Минфина.
Напомним, в прошлом году особой популярностью среди безналичных видов расчета стали пользоваться мобильные платежи. Таким образом, пластиковые карты, еще вчера передовой инструмент на рынке финансов, постепенно уходят в прошлое.