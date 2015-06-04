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Власти Нидерландов обратили внимание на биткоин-миксеры

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Старый Сегодня, 19:27
#1
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Имя: Александр
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Регистрация: 21.12.2016
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Власти Нидерландов обратили внимание на биткоин-миксеры
Налоговая служба Нидерландов намерена более решительно подойти к вопросу борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и общей криминальной активности в интернете. В частности, власти этой западноевропейской страны сочли необходимым уделить особое внимание сервисам микширования биткоинов, сообщает Bitcoin Magazine со ссылкой на издание Financieel Dagblad.

Как стало известно, налоговая полиция Нидерландов (FIOD) считает необходимым внести поправки в действующее законодательство, которые бы относили незаконные операции с биткоином к отмыванию денег, а также сделали бы более простым процесс привлечения к ответственности операторов биткоин-миксеров.

Предполагается, что власти в первую очередь имеют в виду более централизованные сервисы вроде bitmixer.io, который предлагает обмен определенной суммы в криптовалюте, разбивая ее на мелкие части и затрудняя тем самым отслеживание транзакций.

По мнению FIOD, само использование подобных сервисов можно расценивать в качестве вероятной незаконной деятельности. Насколько далеко намерены зайти власти, пока сказать сложно, но нельзя исключать и того, что под прицел попадут и такие сервисы, как ValueShuffle и TumbleBit, предлагающие еще более высокий уровень анонимности.

Данные меры должны стать частью более широких усилий голландских правоохранителей, уже не первый год ведущих активную борьбу с онлайн-преступниками, в том числе и в даркнете.

Напомним, в 2017 году прокуратура Нидерландов рассмотрит три находящихся в стадии ожидания дела, связанных с отмыванием денег при помощи криптовалют.


Источник: ForkLog
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Метки
криптовалюта, отмыв денег
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