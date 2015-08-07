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Как крупнейшие корпорации превращаются в IT-компании

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Старый Сегодня, 19:24
#1
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Как крупнейшие корпорации превращаются в IT-компании
Агентство World Economic Forum сообщило о том, как прошел начальный этап всемирного экономического форума. Руководители и представители из различных сфер бизнеса собрались для обсуждения информатизации и оцифровиации традиционных бизнес-моделей. А также о том как вокруг привычных бизнес индустрий появляются новейшие экосистемы и как с ними работать а дальнейшем.

Физическая продукция наращивают объемы цифровых данных
Орид Гадиш, глава Brain and Company inc – интернациональной консалтинговой корпорации сообщила, что стремительное развитие коммуникаций между разными устройствами и сетями «снабдило» интернет вещами сферу B2B (эконмическое сотрудничество организаций). Это имеет важное значение, потому как общее число всех транзакций и операций между предприятиями в два раза превосходит это число в индустрии B2C (сотрудничество предприятий с потребителями).

«Виртуальная трансформация данных меняет изначальную ценность традиционных продуктов сфере B2C. На пример одежда купленная 20 лет назад, отличается от той которая покупается сегодня если ее дизайн считается модным. Книги, фильмы, музыка и другой медиа контент также имеют все ту же ценность с точки зрения конечного потребителя. Основные преображения касаются в основном маркетинга, рекламы и способов продажи» – уточняет Орит Гадиш. Что же касается B2B индустрии, то здесь наоборот – старые техники обретают новые функции, которые появились благодаря развитию интернета и IT-технологий.

Кроме того, есть существенные отличия и в обмене цифровыми данными между B2B и B2C. Если в сфере B2C информация распространяется в больших объемах и безадресно. То в крупные корпорации наоборот предпочитают бережно собирать полезную информацию и предоставлять ее партнерам только в качестве равноправного обмена. То есть информация для индустрии В2В становится ценнейшим активом, способным значительно улучшить положение организации на внешнем рынке.

Цифровые близнецы
Сегодня большое количество цифровой информации в значительной степени изменило бизнес-поведение крупнейших корпораций. Например многие корпорации которые еще несколько лет назад ни коим образом не относились к информационным технологиям, сегодня превратились в настоящие ИТ-компании.

Стив Болз, представитель организации General Electric Power сообщил, что он работает на своем предприятии уже около 20 лет, в начале своей карьеры он был простым электриком. Когда-то ему не приходилось даже задумываться о том, то такое программное обеспечение. Однако за последние несколько лет произошли сильнейшие изменения. Он утверждает, что со временем корпоративный интернет по объему трафика превысит потребительский.

Когда в General Electric Power появлялись первые специалисты в ИТ-сфере, руководство полагало что они лишь помогут оптимизировать предоставление некоторых сервисов. Однако сегодня все свелось к тому, что их digital-подразделение, создало множество инновационных разработок, среди них в том числе облачные платформы Predix и Digital twin. Они представляют собой цифровую копию всех активов которые имеет компания. И сейчас подобных «близнецов» существует более 500 000, их задача анализировать цифровые данные поступающие из реальных активов, и помогать предсказывать будущие бизнес-процессы для обеспечения более эффективной деятельности компании.

Безопасность и приватность
Вместе с увеличением объема цифровой информации в разных направлениях, выходит на новый уровень и необходимость дополнительной защищенности этих данных. Количество хакерских атак также постоянно увеличивается, и под угрозой может оказаться любой количество информации. При этом большинство взломов происходят не из-за уязвимости систем, а из-за того, что сами люди пренебрегают правилами кибербезопасностью. Таким образом, любая компания которая работает с данными своим потребителей в обязательном порядке должна побеспокоиться о надежной киберзащите.



Специально для mmgp.ru
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