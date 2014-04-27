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Обвиняемый в краже ведра золота в Нью-Йорке задержан в Эквадоре

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#1
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Обвиняемый в краже ведра золота в Нью-Йорке задержан в Эквадоре


Как сообщается, в Эквадоре нашли и задержали человека, который вполне вероятно, в сентябре прошлого года сумел украсть из бронированной инкассаторской машины целое ведро с золотом общим весом почти под 40 кг. Стоимость похищенного золота составила довольно внушительную сумму даже для Америки: - 1,6 млн долларов США

Эта история произошла в Нью-Йорке и наделала много шума в Интернете уже в ноябре-декабре прошлого года: - когда запись с камер видеонаблюдения смогла наконец попасть во всемирную паутину.

Задержанного зовут Хулио Нивело и судя по-всему у него, если уж не эквадорские корни, то точно латиноамериканские. Как он оказался в США, а именно в нью-йоркском районе Мидтаун, который располагается на одном из островов Манхэттена, также пока ничего не говориться - видимо беглец сам не ожидал, что его схватят так далеко от того места, где он совершил преступление.

Так вот в один из теплых осенних дней сентября прошлого года, по всей видимости именно этот товарищ перемещался пешим ходом по заполненной людьми улице района Мидтаун. Дойдя до угла 48-ой улицы и Пятой Авеню, он обратил внимание, что инкассаторский броневик был на какое-то время оставлена без присмотра, а на пологе авто стоял в одиночестве довольно привлекательный контейнер похожий на ведро. Мысль у Хулио созрела мгновенно, буквально на автомате, быстро обойдя вокруг рядом стоящего автомобиля он убедился, что охрана отсутствует и в тот же момент направился к ведерку. Знал ли что там внутри? Вряд ли - мог лишь предполагать, что должно быть что-то ценное, машина как-никак, но инкассаторская, а значит можно словить увесистую "рыбку"!

Далее всё было лишь делом техники: - Хулио вместе с ведром удалось быстро смешаться с толпой и уйти далеко от места совершенного им преступления. Правда ценная ноша оказалась очень тяжелой: - внутри лежали небольшие золотые слитки общим весом почти 40 кг. Уж пришлось попотеть так попотеть: - камеры видеонаблюдения вели его целый час по тому району, который обычный человек преодолевает средним шагом минут за 10-15. Но всё же он ушел и ушёл с золотом! В итоге он уехал из этого района на белом фургоне. В полицию, конечно, поступил сигнал, но было уже поздно, а может полицейский просто не заметили его, ведь этот район всегда очень загружен людьми и сложно проследить за каждым.

Позднее полиция обнародовала эти кадры с призывом сообщить тех кто знает какие-либо сведения об этом злоумышленнике: - следователи предположили что мог скрыться во Флориде и там они вели его усиленные поиски. Однако, судьба распорядилась иначе: - он оказался в Эквадоре и вот теперь был там и схвачен.

На первом допросе адвокаты 53-летнего подозреваемого в этом преступлении, уже заявили, что его вообще в это время не было ни в Нью-Йорке и ни в самих Штатах. Но пока все улики (и особенно видеозаписи) говорят против него. Сам же "герой" этой истории уже тоже заявил полицейским, что он также никогда и ничего не слышал про похищенные слитки и уже тем более в каком-то там Нью-Йорке. Поэтому по-всей видимости следователям предстоит решить непростую задачу как доказать суду совершенную очень дорогую кражу, ну а самое главное - это найти эти самые золотые слитки, так как задерженный не признается где они. А ведь это будет самым главным вещественным доказательством в этом деле, если оно дойдет до суда.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5883781405bcb
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:21.
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